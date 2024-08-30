Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто обсудил с главой "Газпрома" поставки газа в Венгрию - 30.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240830/gaz-851226682.html
Сийярто обсудил с главой "Газпрома" поставки газа в Венгрию
Сийярто обсудил с главой "Газпрома" поставки газа в Венгрию - 30.08.2024, ПРАЙМ
Сийярто обсудил с главой "Газпрома" поставки газа в Венгрию
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, чтобы обсудить поставки газа в Венгрию в новом отопительном... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T14:00+0300
2024-08-30T14:00+0300
энергетика
россия
венгрия
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910461_0:142:3075:1872_1920x0_80_0_0_f054fc4347e84ade3a1f784e96e54246.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, чтобы обсудить поставки газа в Венгрию в новом отопительном сезоне. Об этом он сообщил в социальных сетях."Спустя почти месяц, первого октября, начинается новый газовый год и отопительный сезон. Наша ответственность сейчас ясна - обеспечение отопления венгерских домов", - написал министр.Он также отметил, что Венгрия довольна энергетическим сотрудничеством с Россией, которое является одной из гарантий безопасности энергоснабжения страны. Сийярто добавил, что без российского газа энергетическая безопасность Венгрии не может быть обеспечена, и это является не вопросом идеологии, а физики и математики.Сиярто подчеркнул, что сегодня требуется смелость, чтобы заявить об этом в Европе, но Венгрия полностью удовлетворена сотрудничеством с Россией.
https://1prime.ru/20240830/gaz-851224047.html
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910461_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fbe84204742c5c3b8818f74d96ac7964.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, венгрия, петер сийярто
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто
14:00 30.08.2024
 
Сийярто обсудил с главой "Газпрома" поставки газа в Венгрию

Сийярто обсудил с главой "Газпрома" Миллером поставки газа в Венгрию

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей
ПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, чтобы обсудить поставки газа в Венгрию в новом отопительном сезоне. Об этом он сообщил в социальных сетях.
"Спустя почти месяц, первого октября, начинается новый газовый год и отопительный сезон. Наша ответственность сейчас ясна - обеспечение отопления венгерских домов", - написал министр.
Он также отметил, что Венгрия довольна энергетическим сотрудничеством с Россией, которое является одной из гарантий безопасности энергоснабжения страны. Сийярто добавил, что без российского газа энергетическая безопасность Венгрии не может быть обеспечена, и это является не вопросом идеологии, а физики и математики.
Сиярто подчеркнул, что сегодня требуется смелость, чтобы заявить об этом в Европе, но Венгрия полностью удовлетворена сотрудничеством с Россией.
Михаил Подоляк - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
Подоляк раскрыл, что Украина готовит Европе
12:39
 
ЭнергетикаРОССИЯВЕНГРИЯПетер Сийярто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала