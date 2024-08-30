https://1prime.ru/20240830/gaz-851226682.html

Сийярто обсудил с главой "Газпрома" поставки газа в Венгрию

Сийярто обсудил с главой "Газпрома" поставки газа в Венгрию - 30.08.2024, ПРАЙМ

Сийярто обсудил с главой "Газпрома" поставки газа в Венгрию

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, чтобы обсудить поставки газа в Венгрию в новом отопительном... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T14:00+0300

2024-08-30T14:00+0300

2024-08-30T14:00+0300

энергетика

россия

венгрия

петер сийярто

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, чтобы обсудить поставки газа в Венгрию в новом отопительном сезоне. Об этом он сообщил в социальных сетях."Спустя почти месяц, первого октября, начинается новый газовый год и отопительный сезон. Наша ответственность сейчас ясна - обеспечение отопления венгерских домов", - написал министр.Он также отметил, что Венгрия довольна энергетическим сотрудничеством с Россией, которое является одной из гарантий безопасности энергоснабжения страны. Сийярто добавил, что без российского газа энергетическая безопасность Венгрии не может быть обеспечена, и это является не вопросом идеологии, а физики и математики.Сиярто подчеркнул, что сегодня требуется смелость, чтобы заявить об этом в Европе, но Венгрия полностью удовлетворена сотрудничеством с Россией.

https://1prime.ru/20240830/gaz-851224047.html

венгрия

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россия, венгрия, петер сийярто