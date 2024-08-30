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В Венгрии рассказали о состоянии поставок газа из России

В Венгрии рассказали о состоянии поставок газа из России - 30.08.2024, ПРАЙМ

В Венгрии рассказали о состоянии поставок газа из России

Поставки российского газа в Венгрию стабильны и в безопасности, рассказал заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T15:44+0300

2024-08-30T15:44+0300

2024-08-30T15:57+0300

энергетика

газпром

венгрия

петер сийярто

поставки газа

европа

газохранилища

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БУДАПЕШТ, 30 авг - ПРАЙМ. Поставки российского газа в Венгрию стабильны и в безопасности, рассказал заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Газпром" выполняет свои обязательства в соответствии с долгосрочными контрактами 2021 года", - подчеркнул политик в своем видеообращении. Этому предшествовали трехчасовые переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Сийярто также уточнил, что Турция, Болгария и Сербия остается "надежными транзитерами" газа из РФ.Министр подчеркнул, что государство остается приверженным взаимовыгодному сотрудничеству Венгрии и России в энергетической сфере, а потому не потерпит любых вмешательств и ограничений. Он также доложил, что заполненность венгерских газохранилищ на сегодняшний день покрывает 57% годового потребления, составляя 89%. При этом, средний показатель по Европе составляет 27%."В прошлом году через "Турецкий поток" в Венгрию прибыло 5,6 миллиардов кубометров газа. А в этом году на сегодняшний день уже 4,8 миллиардов, так что видно, что значимость южного маршрута поставок всё больше", - уточнил министр.

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газпром, венгрия, петер сийярто, поставки газа, европа, газохранилища