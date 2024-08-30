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В Венгрии рассказали о состоянии поставок газа из России - 30.08.2024, ПРАЙМ
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В Венгрии рассказали о состоянии поставок газа из России
В Венгрии рассказали о состоянии поставок газа из России - 30.08.2024, ПРАЙМ
В Венгрии рассказали о состоянии поставок газа из России
Поставки российского газа в Венгрию стабильны и в безопасности, рассказал заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T15:44+0300
2024-08-30T15:57+0300
энергетика
газпром
венгрия
петер сийярто
поставки газа
европа
газохранилища
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БУДАПЕШТ, 30 авг - ПРАЙМ. Поставки российского газа в Венгрию стабильны и в безопасности, рассказал заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Газпром" выполняет свои обязательства в соответствии с долгосрочными контрактами 2021 года", - подчеркнул политик в своем видеообращении. Этому предшествовали трехчасовые переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Сийярто также уточнил, что Турция, Болгария и Сербия остается "надежными транзитерами" газа из РФ.Министр подчеркнул, что государство остается приверженным взаимовыгодному сотрудничеству Венгрии и России в энергетической сфере, а потому не потерпит любых вмешательств и ограничений. Он также доложил, что заполненность венгерских газохранилищ на сегодняшний день покрывает 57% годового потребления, составляя 89%. При этом, средний показатель по Европе составляет 27%."В прошлом году через "Турецкий поток" в Венгрию прибыло 5,6 миллиардов кубометров газа. А в этом году на сегодняшний день уже 4,8 миллиардов, так что видно, что значимость южного маршрута поставок всё больше", - уточнил министр.
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газпром, венгрия, петер сийярто, поставки газа, европа, газохранилища
Энергетика, Газпром, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, поставки газа, ЕВРОПА, газохранилища
15:44 30.08.2024 (обновлено: 15:57 30.08.2024)
 
В Венгрии рассказали о состоянии поставок газа из России

Сийярто: "Газпром" выполняет обязательства по поставкам газа в Венгрию, они стабильны

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкСила Сибири — 2
Сила Сибири — 2 - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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БУДАПЕШТ, 30 авг - ПРАЙМ. Поставки российского газа в Венгрию стабильны и в безопасности, рассказал заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Газпром" выполняет свои обязательства в соответствии с долгосрочными контрактами 2021 года", - подчеркнул политик в своем видеообращении. Этому предшествовали трехчасовые переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Сийярто также уточнил, что Турция, Болгария и Сербия остается "надежными транзитерами" газа из РФ.
Министр подчеркнул, что государство остается приверженным взаимовыгодному сотрудничеству Венгрии и России в энергетической сфере, а потому не потерпит любых вмешательств и ограничений.
Андрей Картаполов - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
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15:22
Он также доложил, что заполненность венгерских газохранилищ на сегодняшний день покрывает 57% годового потребления, составляя 89%. При этом, средний показатель по Европе составляет 27%.
"В прошлом году через "Турецкий поток" в Венгрию прибыло 5,6 миллиардов кубометров газа. А в этом году на сегодняшний день уже 4,8 миллиардов, так что видно, что значимость южного маршрута поставок всё больше", - уточнил министр.
 
ЭнергетикаГазпромВЕНГРИЯПетер Сийяртопоставки газаЕВРОПАгазохранилища
 
 
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