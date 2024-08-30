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"Первый случай". В Грузии заявили о победе России на важном фронте - 30.08.2024, ПРАЙМ
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"Первый случай". В Грузии заявили о победе России на важном фронте
"Первый случай". В Грузии заявили о победе России на важном фронте - 30.08.2024, ПРАЙМ
"Первый случай". В Грузии заявили о победе России на важном фронте
Российская Федерация одержала в Грузии крупную идеологическую победу, передает слова грузинского экс-президента Георгия Маргвелашвили американская деловая... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T10:00+0300
2024-08-30T10:01+0300
политика
грузия
запад
россия
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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Российская Федерация одержала в Грузии крупную идеологическую победу, передает слова грузинского экс-президента Георгия Маргвелашвили американская деловая газета Wall Street Journal. "У нас в Грузии были политические разногласия, иногда очень жесткие, но независимо от этих разногласий все правительства, которые здесь были, были однозначно прозападными, - сказал бывший глава государства. – Сейчас это первый случай, когда правительство меняет геополитическую ориентацию нации".При этом он подчеркнул, что "для России в идеологическом плане это огромная, огромная победа".Катализатором разрыва Грузии с Западом авторы публикации Wall Street Journal называют ограничения на финансирование из-за рубежа неправительственных организаций, средств массовой информации и гражданского общества, которые недавно ввел Тбилиси.
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грузия, запад, россия
Политика, ГРУЗИЯ, ЗАПАД, РОССИЯ
10:00 30.08.2024 (обновлено: 10:01 30.08.2024)
 
"Первый случай". В Грузии заявили о победе России на важном фронте

Маргвелашвили: отказ Грузии от Запада стал крупной идеологической победой России

CC BY-SA 2.0 / George Mel / Flag of Georgia Флаг Грузии
 Флаг Грузии - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
CC BY-SA 2.0 / George Mel / Flag of Georgia
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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Российская Федерация одержала в Грузии крупную идеологическую победу, передает слова грузинского экс-президента Георгия Маргвелашвили американская деловая газета Wall Street Journal.

"У нас в Грузии были политические разногласия, иногда очень жесткие, но независимо от этих разногласий все правительства, которые здесь были, были однозначно прозападными, - сказал бывший глава государства. – Сейчас это первый случай, когда правительство меняет геополитическую ориентацию нации".
При этом он подчеркнул, что "для России в идеологическом плане это огромная, огромная победа".
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Катализатором разрыва Грузии с Западом авторы публикации Wall Street Journal называют ограничения на финансирование из-за рубежа неправительственных организаций, средств массовой информации и гражданского общества, которые недавно ввел Тбилиси.
 
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