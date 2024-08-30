"Первый случай". В Грузии заявили о победе России на важном фронте
Маргвелашвили: отказ Грузии от Запада стал крупной идеологической победой России
МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Российская Федерация одержала в Грузии крупную идеологическую победу, передает слова грузинского экс-президента Георгия Маргвелашвили американская деловая газета Wall Street Journal.
"У нас в Грузии были политические разногласия, иногда очень жесткие, но независимо от этих разногласий все правительства, которые здесь были, были однозначно прозападными, - сказал бывший глава государства. – Сейчас это первый случай, когда правительство меняет геополитическую ориентацию нации".
"У нас в Грузии были политические разногласия, иногда очень жесткие, но независимо от этих разногласий все правительства, которые здесь были, были однозначно прозападными, - сказал бывший глава государства. – Сейчас это первый случай, когда правительство меняет геополитическую ориентацию нации".
При этом он подчеркнул, что "для России в идеологическом плане это огромная, огромная победа".
Катализатором разрыва Грузии с Западом авторы публикации Wall Street Journal называют ограничения на финансирование из-за рубежа неправительственных организаций, средств массовой информации и гражданского общества, которые недавно ввел Тбилиси.