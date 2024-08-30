https://1prime.ru/20240830/gruziya-851219839.html

"Первый случай". В Грузии заявили о победе России на важном фронте

"Первый случай". В Грузии заявили о победе России на важном фронте - 30.08.2024, ПРАЙМ

"Первый случай". В Грузии заявили о победе России на важном фронте

Российская Федерация одержала в Грузии крупную идеологическую победу, передает слова грузинского экс-президента Георгия Маргвелашвили американская деловая... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T10:00+0300

2024-08-30T10:00+0300

2024-08-30T10:01+0300

политика

грузия

запад

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/11/841381156_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_55a515f5d0d152ae9888ce075dfbb570.jpg

МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Российская Федерация одержала в Грузии крупную идеологическую победу, передает слова грузинского экс-президента Георгия Маргвелашвили американская деловая газета Wall Street Journal. "У нас в Грузии были политические разногласия, иногда очень жесткие, но независимо от этих разногласий все правительства, которые здесь были, были однозначно прозападными, - сказал бывший глава государства. – Сейчас это первый случай, когда правительство меняет геополитическую ориентацию нации".При этом он подчеркнул, что "для России в идеологическом плане это огромная, огромная победа".Катализатором разрыва Грузии с Западом авторы публикации Wall Street Journal называют ограничения на финансирование из-за рубежа неправительственных организаций, средств массовой информации и гражданского общества, которые недавно ввел Тбилиси.

https://1prime.ru/20240826/revolyutsiya-851117735.html

грузия

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

грузия, запад, россия