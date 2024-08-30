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Когда запрет лишний: чем заменят импортные микрочипы - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Когда запрет лишний: чем заменят импортные микрочипы
Когда запрет лишний: чем заменят импортные микрочипы - 30.08.2024, ПРАЙМ
Когда запрет лишний: чем заменят импортные микрочипы
Запрет на закупку госкомпаниями и госорганами иностранного программного обеспечения и микросхем выглядит, как попытка поддержать отечественных производителей,... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T08:00+0300
2024-08-30T08:00+0300
мнения аналитиков
импортозамещение
микрочипы
по
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851199501.jpg?1724994003
МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Запрет на закупку госкомпаниями и госорганами иностранного программного обеспечения и микросхем выглядит, как попытка поддержать отечественных производителей, учитывая, что предложение внес именно Минфин. Зачем переплачивать за параллельный импорт, если можно инвестировать деньги в свою экономику? Идея замечательная, но сталкивается с рядом проблем на этапах реализации. Сейчас глобальный рынок сбыта чипов практически недоступен, а емкости внутреннего недостаточно, чтоб покрыть серьезные НИОКРы для производства современных микросхем, например, процессоров. Этим и объясняется, на мой взгляд, отставание в "железной" отрасли на полтора десятка лет. Не было спроса, поэтому никто не торопился инвестировать в собственные современные чипы, проще было купить у больших зарубежных корпораций. А теперь надо как-то наверстать упущенное. С программным обеспечением чуть попроще, так как его производство не требует огромных затрат на НИОКР и прорывных технологий. Нужны лишь мозги, которые у российских разработчиков одни из самых лучших. В стране создают свой софт и онлайн-сервисы достаточно высокого качества. На данный момент более 22 тысяч наименований включено в реестр отечественного ПО. Но все равно, в каких-то областях пока "не густо".&nbsp;Например специфическое промышленное ПО для нефтянки или проектирования.&nbsp;Его будет сложно быстро импортозаместить. Тут надежда на Open Source решения и модернизацию их под наши реалии, что требует времени. Ну и что-то пока придется завозить через соседей, если нет альтернатив. Еще одной проблемой является то, что часто такие специфичные пакеты придется замещать софтом нескольких российских вендоров с проблемами с совместимостью. К примеру, лично сталкивался с нежеланием одного архитектурного бюро импортозамещаться, чтоб не потерять наработки, сделанные за годы в проприетарных зарубежных BIM-системах. Все это затратно. Любые заградительные меры, особенно запреты, ухудшают опыт потребителя. Конкуренция же, напротив, рождает качество. Но в ситуации аврального импортозамещения этим приходится жертвовать. Стране нужны ПО и "железо", а государство - крупнейший покупатель, который может обеспечить хоть какой-то спрос, нужный для исследований и производства. Сам же закон требует консультаций с профильными экспертами, чтобы не запретить себе лишнего. Автор - Сергей Фегон, преподаватель факультета программирования университета "Синергия", руководитель групп разработки в TenChat
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Сергей Фегон
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, импортозамещение, микрочипы, по
Мнения аналитиков, импортозамещение, микрочипы, ПО
08:00 30.08.2024
 
Когда запрет лишний: чем заменят импортные микрочипы

Эксперт Фегон: у России нет микрочипов из-за низкого спроса, их проще купить

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Сергей Фегон, преподаватель факультета программирования университета Синергия, руководитель групп разработки в TenChat
Сергей Фегон
Преподаватель факультета программирования университета "Синергия"
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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Запрет на закупку госкомпаниями и госорганами иностранного программного обеспечения и микросхем выглядит, как попытка поддержать отечественных производителей, учитывая, что предложение внес именно Минфин. Зачем переплачивать за параллельный импорт, если можно инвестировать деньги в свою экономику?
Идея замечательная, но сталкивается с рядом проблем на этапах реализации. Сейчас глобальный рынок сбыта чипов практически недоступен, а емкости внутреннего недостаточно, чтоб покрыть серьезные НИОКРы для производства современных микросхем, например, процессоров.
Этим и объясняется, на мой взгляд, отставание в "железной" отрасли на полтора десятка лет. Не было спроса, поэтому никто не торопился инвестировать в собственные современные чипы, проще было купить у больших зарубежных корпораций. А теперь надо как-то наверстать упущенное.
С программным обеспечением чуть попроще, так как его производство не требует огромных затрат на НИОКР и прорывных технологий. Нужны лишь мозги, которые у российских разработчиков одни из самых лучших. В стране создают свой софт и онлайн-сервисы достаточно высокого качества. На данный момент более 22 тысяч наименований включено в реестр отечественного ПО.
Но все равно, в каких-то областях пока "не густо". Например специфическое промышленное ПО для нефтянки или проектирования. Его будет сложно быстро импортозаместить. Тут надежда на Open Source решения и модернизацию их под наши реалии, что требует времени. Ну и что-то пока придется завозить через соседей, если нет альтернатив.
Еще одной проблемой является то, что часто такие специфичные пакеты придется замещать софтом нескольких российских вендоров с проблемами с совместимостью. К примеру, лично сталкивался с нежеланием одного архитектурного бюро импортозамещаться, чтоб не потерять наработки, сделанные за годы в проприетарных зарубежных BIM-системах. Все это затратно.
Любые заградительные меры, особенно запреты, ухудшают опыт потребителя. Конкуренция же, напротив, рождает качество. Но в ситуации аврального импортозамещения этим приходится жертвовать. Стране нужны ПО и "железо", а государство - крупнейший покупатель, который может обеспечить хоть какой-то спрос, нужный для исследований и производства. Сам же закон требует консультаций с профильными экспертами, чтобы не запретить себе лишнего.
Автор - Сергей Фегон, преподаватель факультета программирования университета "Синергия", руководитель групп разработки в TenChat

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