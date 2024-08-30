https://1prime.ru/20240830/importozameschenie-851199501.html

Когда запрет лишний: чем заменят импортные микрочипы

Когда запрет лишний: чем заменят импортные микрочипы - 30.08.2024, ПРАЙМ

Когда запрет лишний: чем заменят импортные микрочипы

Запрет на закупку госкомпаниями и госорганами иностранного программного обеспечения и микросхем выглядит, как попытка поддержать отечественных производителей,... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T08:00+0300

2024-08-30T08:00+0300

2024-08-30T08:00+0300

мнения аналитиков

импортозамещение

микрочипы

по

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851199501.jpg?1724994003

МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Запрет на закупку госкомпаниями и госорганами иностранного программного обеспечения и микросхем выглядит, как попытка поддержать отечественных производителей, учитывая, что предложение внес именно Минфин. Зачем переплачивать за параллельный импорт, если можно инвестировать деньги в свою экономику? Идея замечательная, но сталкивается с рядом проблем на этапах реализации. Сейчас глобальный рынок сбыта чипов практически недоступен, а емкости внутреннего недостаточно, чтоб покрыть серьезные НИОКРы для производства современных микросхем, например, процессоров. Этим и объясняется, на мой взгляд, отставание в "железной" отрасли на полтора десятка лет. Не было спроса, поэтому никто не торопился инвестировать в собственные современные чипы, проще было купить у больших зарубежных корпораций. А теперь надо как-то наверстать упущенное. С программным обеспечением чуть попроще, так как его производство не требует огромных затрат на НИОКР и прорывных технологий. Нужны лишь мозги, которые у российских разработчиков одни из самых лучших. В стране создают свой софт и онлайн-сервисы достаточно высокого качества. На данный момент более 22 тысяч наименований включено в реестр отечественного ПО. Но все равно, в каких-то областях пока "не густо". Например специфическое промышленное ПО для нефтянки или проектирования. Его будет сложно быстро импортозаместить. Тут надежда на Open Source решения и модернизацию их под наши реалии, что требует времени. Ну и что-то пока придется завозить через соседей, если нет альтернатив. Еще одной проблемой является то, что часто такие специфичные пакеты придется замещать софтом нескольких российских вендоров с проблемами с совместимостью. К примеру, лично сталкивался с нежеланием одного архитектурного бюро импортозамещаться, чтоб не потерять наработки, сделанные за годы в проприетарных зарубежных BIM-системах. Все это затратно. Любые заградительные меры, особенно запреты, ухудшают опыт потребителя. Конкуренция же, напротив, рождает качество. Но в ситуации аврального импортозамещения этим приходится жертвовать. Стране нужны ПО и "железо", а государство - крупнейший покупатель, который может обеспечить хоть какой-то спрос, нужный для исследований и производства. Сам же закон требует консультаций с профильными экспертами, чтобы не запретить себе лишнего. Автор - Сергей Фегон, преподаватель факультета программирования университета "Синергия", руководитель групп разработки в TenChat

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2024

Сергей Фегон https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1d/851199351_0:0:640:640_100x100_80_0_0_9ff764142cbc47d1820368f04e083bc2.jpg

Сергей Фегон https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1d/851199351_0:0:640:640_100x100_80_0_0_9ff764142cbc47d1820368f04e083bc2.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Сергей Фегон https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1d/851199351_0:0:640:640_100x100_80_0_0_9ff764142cbc47d1820368f04e083bc2.jpg

мнения аналитиков, импортозамещение, микрочипы, по