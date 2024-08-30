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Назван запланированный объем инвестиций в проекты международных ТОР в ДФО
Назван запланированный объем инвестиций в проекты международных ТОР в ДФО - 30.08.2024, ПРАЙМ
Назван запланированный объем инвестиций в проекты международных ТОР в ДФО
Объем планируемых инвестиций в проекты будущих резидентов международных территорий опережающего развития (МТОР), которые намерены создавать на Дальнем Востоке с | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T05:57+0300
2024-08-30T05:57+0300
2024-08-30T05:58+0300
экономика
инвестиции
тор
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Объем планируемых инвестиций в проекты будущих резидентов международных территорий опережающего развития (МТОР), которые намерены создавать на Дальнем Востоке с 2025 года, составляет примерно 35 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Закон (о МТОР – ред.) должен быть принят до конца 2024 года. После его вступления в силу будем выходить на подписание резидентских соглашений с первыми компаниями, заинтересованными в той или иной площадке. Сегодня у нас в работе проекты будущих резидентов МТОР примерно на 35 миллиардов рублей инвестиций. Но уверен, что, когда закон будет принят, когда конкретные участки земли будут выделены под этот новый преференциальный режим, мы увидим кратный рост интереса", - сказал Чекунков. Он отметил, что условия, которые предоставляет МТОР, более выгодны, чем обычные ТОР. "По линии иностранных инвесторов довольно много предложений о крупноузловой сборке, бондовых складах, логистических центрах, сельскохозяйственной инфраструктуре, которые бы поддерживали международную торговлю, импортно-экспортные операции. Так что 2025 должен быть годом быстрого старта механизма международных территорий опережающего развития", - уточнил министр. По его словам, самое естественное и логичное расположение для международной территории опережающего развития - это площадка, близкая к погранпереходу, поэтому среди дальневосточных регионов наиболее активны Приморье, Амурская область, Забайкалье. "Естественно, Еврейская автономная область в связи с наличием моста Нижнеленинское - Тунцзян тоже находится вверху списка", - добавил Чекунков.
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инвестиции, тор, дальний восток
Экономика, инвестиции, ТОР, Дальний Восток
Назван запланированный объем инвестиций в проекты международных ТОР в ДФО
Чекунков: запланированные инвестиции в международные ТОР в ДФО - 35 млрд руб
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Объем планируемых инвестиций в проекты будущих резидентов международных территорий опережающего развития (МТОР), которые намерены создавать на Дальнем Востоке с 2025 года, составляет примерно 35 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Закон (о МТОР – ред.) должен быть принят до конца 2024 года. После его вступления в силу будем выходить на подписание резидентских соглашений с первыми компаниями, заинтересованными в той или иной площадке. Сегодня у нас в работе проекты будущих резидентов МТОР примерно на 35 миллиардов рублей инвестиций. Но уверен, что, когда закон будет принят, когда конкретные участки земли будут выделены под этот новый преференциальный режим, мы увидим кратный рост интереса", - сказал Чекунков.
Он отметил, что условия, которые предоставляет МТОР, более выгодны, чем обычные ТОР.
"По линии иностранных инвесторов довольно много предложений о крупноузловой сборке, бондовых складах, логистических центрах, сельскохозяйственной инфраструктуре, которые бы поддерживали международную торговлю, импортно-экспортные операции. Так что 2025 должен быть годом быстрого старта механизма международных территорий опережающего развития", - уточнил министр.
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По его словам, самое естественное и логичное расположение для международной территории опережающего развития - это площадка, близкая к погранпереходу, поэтому среди дальневосточных регионов наиболее активны Приморье, Амурская область, Забайкалье.
"Естественно, Еврейская автономная область в связи с наличием моста Нижнеленинское - Тунцзян тоже находится вверху списка", - добавил Чекунков.