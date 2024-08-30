Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван запланированный объем инвестиций в проекты международных ТОР в ДФО - 30.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240830/investitsii-851216485.html
Назван запланированный объем инвестиций в проекты международных ТОР в ДФО
Назван запланированный объем инвестиций в проекты международных ТОР в ДФО - 30.08.2024, ПРАЙМ
Назван запланированный объем инвестиций в проекты международных ТОР в ДФО
Объем планируемых инвестиций в проекты будущих резидентов международных территорий опережающего развития (МТОР), которые намерены создавать на Дальнем Востоке с | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T05:57+0300
2024-08-30T05:58+0300
экономика
инвестиции
тор
дальний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75745/53/757455390_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_16eaa1ebdb2424a80622a217fca175d0.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Объем планируемых инвестиций в проекты будущих резидентов международных территорий опережающего развития (МТОР), которые намерены создавать на Дальнем Востоке с 2025 года, составляет примерно 35 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Закон (о МТОР – ред.) должен быть принят до конца 2024 года. После его вступления в силу будем выходить на подписание резидентских соглашений с первыми компаниями, заинтересованными в той или иной площадке. Сегодня у нас в работе проекты будущих резидентов МТОР примерно на 35 миллиардов рублей инвестиций. Но уверен, что, когда закон будет принят, когда конкретные участки земли будут выделены под этот новый преференциальный режим, мы увидим кратный рост интереса", - сказал Чекунков. Он отметил, что условия, которые предоставляет МТОР, более выгодны, чем обычные ТОР. "По линии иностранных инвесторов довольно много предложений о крупноузловой сборке, бондовых складах, логистических центрах, сельскохозяйственной инфраструктуре, которые бы поддерживали международную торговлю, импортно-экспортные операции. Так что 2025 должен быть годом быстрого старта механизма международных территорий опережающего развития", - уточнил министр. По его словам, самое естественное и логичное расположение для международной территории опережающего развития - это площадка, близкая к погранпереходу, поэтому среди дальневосточных регионов наиболее активны Приморье, Амурская область, Забайкалье. "Естественно, Еврейская автономная область в связи с наличием моста Нижнеленинское - Тунцзян тоже находится вверху списка", - добавил Чекунков.
https://1prime.ru/20240802/vznosy-850637022.html
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75745/53/757455390_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_80d72607899542510f32efd73eee03ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
инвестиции, тор, дальний восток
Экономика, инвестиции, ТОР, Дальний Восток
05:57 30.08.2024 (обновлено: 05:58 30.08.2024)
 
Назван запланированный объем инвестиций в проекты международных ТОР в ДФО

Чекунков: запланированные инвестиции в международные ТОР в ДФО - 35 млрд руб

Дальний Восток
Дальний Восток
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Объем планируемых инвестиций в проекты будущих резидентов международных территорий опережающего развития (МТОР), которые намерены создавать на Дальнем Востоке с 2025 года, составляет примерно 35 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Закон (о МТОР – ред.) должен быть принят до конца 2024 года. После его вступления в силу будем выходить на подписание резидентских соглашений с первыми компаниями, заинтересованными в той или иной площадке. Сегодня у нас в работе проекты будущих резидентов МТОР примерно на 35 миллиардов рублей инвестиций. Но уверен, что, когда закон будет принят, когда конкретные участки земли будут выделены под этот новый преференциальный режим, мы увидим кратный рост интереса", - сказал Чекунков.
Он отметил, что условия, которые предоставляет МТОР, более выгодны, чем обычные ТОР.
"По линии иностранных инвесторов довольно много предложений о крупноузловой сборке, бондовых складах, логистических центрах, сельскохозяйственной инфраструктуре, которые бы поддерживали международную торговлю, импортно-экспортные операции. Так что 2025 должен быть годом быстрого старта механизма международных территорий опережающего развития", - уточнил министр.
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
СФ одобрил закон об отсрочке льготных страховых взносов в ТОР
2 августа, 21:55
По его словам, самое естественное и логичное расположение для международной территории опережающего развития - это площадка, близкая к погранпереходу, поэтому среди дальневосточных регионов наиболее активны Приморье, Амурская область, Забайкалье.
"Естественно, Еврейская автономная область в связи с наличием моста Нижнеленинское - Тунцзян тоже находится вверху списка", - добавил Чекунков.
 
ЭкономикаинвестицииТОРДальний Восток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала