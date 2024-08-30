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В Запорожье сформировали большой пул инвесторов - 30.08.2024, ПРАЙМ
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В Запорожье сформировали большой пул инвесторов
В Запорожье сформировали большой пул инвесторов - 30.08.2024, ПРАЙМ
В Запорожье сформировали большой пул инвесторов
В Запорожской области сформировали большой пул инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие региона, сообщил РИА Новости советник губернатора по... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T07:38+0300
2024-08-30T07:39+0300
экономика
запорожская область
инвесторы
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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. В Запорожской области сформировали большой пул инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие региона, сообщил РИА Новости советник губернатора по реализации и координации социально-экономической стратегии региона Юрий Гуськов. "Для области, которая находится в статусе СВО, сформирован достаточно большой пул инвесторов", - сказал Гуськов. По его словам, уже более 70 инвесторов готовы вложить свои средства в восстановление промышленного потенциала региона. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожская область, инвесторы
Экономика, Запорожская область, инвесторы
07:38 30.08.2024 (обновлено: 07:39 30.08.2024)
 
В Запорожье сформировали большой пул инвесторов

Власти: в Запорожской области сформировали большой пул инвесторов

© fotolia.com / venimoБюджет
Бюджет - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. В Запорожской области сформировали большой пул инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие региона, сообщил РИА Новости советник губернатора по реализации и координации социально-экономической стратегии региона Юрий Гуськов.
"Для области, которая находится в статусе СВО, сформирован достаточно большой пул инвесторов", - сказал Гуськов.
По его словам, уже более 70 инвесторов готовы вложить свои средства в восстановление промышленного потенциала региона.
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27 августа, 09:20
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
 
ЭкономикаЗапорожская областьинвесторы
 
 
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