Утроили одну сумму. Еще одна попытка выправить ипотеку

МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. ЦБ предложил увеличить страховое покрытие по счетам эскроу до 30 миллионов рублей с нынешних 10 миллионов. Это решение абсолютно логично, поскольку за пять лет действия эскроу-системы сумма ни разу не индексировалась, хотя в некоторых регионах стоимость недвижимости выросла в три-четыре раза, а в Москве средняя цена новостройки уже очень давно перевалила за 10 миллионов. Поэтому тут все совершенно точно, справедливо и обоснованно. Средства граждан будут надежно защищены в полном объеме. Но говорить о том, что эта мера как-то повлияет на рынок или цены, точно не стоит - пока не было ни одного случая раскрытия эскроу-счетов из-за задержки сдачи дома. Хотя это в большей степени связано с мораторием на взыскание пени и штрафов, чем с самой деятельностью застройщиков. Таких кейсов, например, было очень много в 2020 году, когда девелоперы снимали рабочую силу с бюджетных строек и отправляли на возведение жилья подороже, зная, что за задержку им ничего не будет. И счета при этом не раскрывались, либо покупатели отказывались это делать, дожидаясь окончания строительства, потому что жилье очень сильно подорожало. Теперь такого не будет: осенью на рынке новостроек будет наблюдаться стагнация и очень скромное, но снижение цен. Спрос уже обвалился, но у разных застройщиков показатели могут сильно разниться - от 20 до 50% к июню и год к году. При этом жилье класса "бизнес" и выше будет и дальше либо оставаться на месте, либо медленно расти - там ипотечное кредитование не слишком сильно распространено. Если говорить про вторичку, то в этом сегменте продолжится тренд на снижение - ключевая ставка перебивает все желание покупателей. Поэтому до конца года можно ждать сброса еще 3-5% от текущих цен. В этой ситуации страхового покрытия в 30 миллионов рублей должно хватить для большинства объектов, по крайней мере, массового строительства. Спикер: Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм"
МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. ЦБ предложил увеличить страховое покрытие по счетам эскроу до 30 миллионов рублей с нынешних 10 миллионов. Это решение абсолютно логично, поскольку за пять лет действия эскроу-системы сумма ни разу не индексировалась, хотя в некоторых регионах стоимость недвижимости выросла в три-четыре раза, а в Москве средняя цена новостройки уже очень давно перевалила за 10 миллионов. Поэтому тут все совершенно точно, справедливо и обоснованно.
Средства граждан будут надежно защищены в полном объеме. Но говорить о том, что эта мера как-то повлияет на рынок или цены, точно не стоит - пока не было ни одного случая раскрытия эскроу-счетов из-за задержки сдачи дома. Хотя это в большей степени связано с мораторием на взыскание пени и штрафов, чем с самой деятельностью застройщиков.
Таких кейсов, например, было очень много в 2020 году, когда девелоперы снимали рабочую силу с бюджетных строек и отправляли на возведение жилья подороже, зная, что за задержку им ничего не будет. И счета при этом не раскрывались, либо покупатели отказывались это делать, дожидаясь окончания строительства, потому что жилье очень сильно подорожало.
Теперь такого не будет: осенью на рынке новостроек будет наблюдаться стагнация и очень скромное, но снижение цен. Спрос уже обвалился, но у разных застройщиков показатели могут сильно разниться - от 20 до 50% к июню и год к году.
При этом жилье класса "бизнес" и выше будет и дальше либо оставаться на месте, либо медленно расти - там ипотечное кредитование не слишком сильно распространено.
Если говорить про вторичку, то в этом сегменте продолжится тренд на снижение - ключевая ставка перебивает все желание покупателей. Поэтому до конца года можно ждать сброса еще 3-5% от текущих цен. В этой ситуации страхового покрытия в 30 миллионов рублей должно хватить для большинства объектов, по крайней мере, массового строительства.
Спикер: Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.