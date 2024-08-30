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Утроили одну сумму. Еще одна попытка выправить ипотеку - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Утроили одну сумму. Еще одна попытка выправить ипотеку
Утроили одну сумму. Еще одна попытка выправить ипотеку - 30.08.2024, ПРАЙМ
Утроили одну сумму. Еще одна попытка выправить ипотеку
ЦБ предложил увеличить страховое покрытие по счетам эскроу до 30 миллионов рублей с нынешних 10 миллионов. Это решение абсолютно логично, поскольку за пять лет... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T08:00+0300
2024-08-30T08:00+0300
мнения аналитиков
ипотека
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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. ЦБ предложил увеличить страховое покрытие по счетам эскроу до 30 миллионов рублей с нынешних 10 миллионов. Это решение абсолютно логично, поскольку за пять лет действия эскроу-системы сумма ни разу не индексировалась, хотя в некоторых регионах стоимость недвижимости выросла в три-четыре раза, а в Москве средняя цена новостройки уже очень давно перевалила за 10 миллионов. Поэтому тут все совершенно точно, справедливо и обоснованно. Средства граждан будут надежно защищены в полном объеме. Но говорить о том, что эта мера как-то повлияет на рынок или цены, точно не стоит - пока не было ни одного случая раскрытия эскроу-счетов из-за задержки сдачи дома. Хотя это в большей степени связано с мораторием на взыскание пени и штрафов, чем с самой деятельностью застройщиков. Таких кейсов, например, было очень много в 2020 году, когда девелоперы снимали рабочую силу с бюджетных строек и отправляли на возведение жилья подороже, зная, что за задержку им ничего не будет. И счета при этом не раскрывались, либо покупатели отказывались это делать, дожидаясь окончания строительства, потому что жилье очень сильно подорожало. Теперь такого не будет: осенью на рынке новостроек будет наблюдаться стагнация и очень скромное, но снижение цен. Спрос уже обвалился, но у разных застройщиков показатели могут сильно разниться - от 20 до 50% к июню и год к году. При этом жилье класса "бизнес" и выше будет и дальше либо оставаться на месте, либо медленно расти - там ипотечное кредитование не слишком сильно распространено. Если говорить про вторичку, то в этом сегменте продолжится тренд на снижение - ключевая ставка перебивает все желание покупателей. Поэтому до конца года можно ждать сброса еще 3-5% от текущих цен. В этой ситуации страхового покрытия в 30 миллионов рублей должно хватить для большинства объектов, по крайней мере, массового строительства. Спикер: Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм"
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Алексей Кричевский
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, ипотека
Мнения аналитиков, ипотека
08:00 30.08.2024
 
Утроили одну сумму. Еще одна попытка выправить ипотеку

Экономист Кричевский: рост страхового возмещения по ипотеке не повлияет на цену

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Алексей Кричевский
Алексей Кричевский
Автор Telegram-канала "Экономизм", финансовый эксперт
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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. ЦБ предложил увеличить страховое покрытие по счетам эскроу до 30 миллионов рублей с нынешних 10 миллионов. Это решение абсолютно логично, поскольку за пять лет действия эскроу-системы сумма ни разу не индексировалась, хотя в некоторых регионах стоимость недвижимости выросла в три-четыре раза, а в Москве средняя цена новостройки уже очень давно перевалила за 10 миллионов. Поэтому тут все совершенно точно, справедливо и обоснованно.
Средства граждан будут надежно защищены в полном объеме. Но говорить о том, что эта мера как-то повлияет на рынок или цены, точно не стоит - пока не было ни одного случая раскрытия эскроу-счетов из-за задержки сдачи дома. Хотя это в большей степени связано с мораторием на взыскание пени и штрафов, чем с самой деятельностью застройщиков.
Таких кейсов, например, было очень много в 2020 году, когда девелоперы снимали рабочую силу с бюджетных строек и отправляли на возведение жилья подороже, зная, что за задержку им ничего не будет. И счета при этом не раскрывались, либо покупатели отказывались это делать, дожидаясь окончания строительства, потому что жилье очень сильно подорожало.
Теперь такого не будет: осенью на рынке новостроек будет наблюдаться стагнация и очень скромное, но снижение цен. Спрос уже обвалился, но у разных застройщиков показатели могут сильно разниться - от 20 до 50% к июню и год к году.
При этом жилье класса "бизнес" и выше будет и дальше либо оставаться на месте, либо медленно расти - там ипотечное кредитование не слишком сильно распространено.
Если говорить про вторичку, то в этом сегменте продолжится тренд на снижение - ключевая ставка перебивает все желание покупателей. Поэтому до конца года можно ждать сброса еще 3-5% от текущих цен. В этой ситуации страхового покрытия в 30 миллионов рублей должно хватить для большинства объектов, по крайней мере, массового строительства.
Спикер: Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм"

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