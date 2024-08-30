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Утроили одну сумму. Еще одна попытка выправить ипотеку

Утроили одну сумму. Еще одна попытка выправить ипотеку - 30.08.2024, ПРАЙМ

Утроили одну сумму. Еще одна попытка выправить ипотеку

ЦБ предложил увеличить страховое покрытие по счетам эскроу до 30 миллионов рублей с нынешних 10 миллионов. Это решение абсолютно логично, поскольку за пять лет... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T08:00+0300

2024-08-30T08:00+0300

2024-08-30T08:00+0300

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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. ЦБ предложил увеличить страховое покрытие по счетам эскроу до 30 миллионов рублей с нынешних 10 миллионов. Это решение абсолютно логично, поскольку за пять лет действия эскроу-системы сумма ни разу не индексировалась, хотя в некоторых регионах стоимость недвижимости выросла в три-четыре раза, а в Москве средняя цена новостройки уже очень давно перевалила за 10 миллионов. Поэтому тут все совершенно точно, справедливо и обоснованно. Средства граждан будут надежно защищены в полном объеме. Но говорить о том, что эта мера как-то повлияет на рынок или цены, точно не стоит - пока не было ни одного случая раскрытия эскроу-счетов из-за задержки сдачи дома. Хотя это в большей степени связано с мораторием на взыскание пени и штрафов, чем с самой деятельностью застройщиков. Таких кейсов, например, было очень много в 2020 году, когда девелоперы снимали рабочую силу с бюджетных строек и отправляли на возведение жилья подороже, зная, что за задержку им ничего не будет. И счета при этом не раскрывались, либо покупатели отказывались это делать, дожидаясь окончания строительства, потому что жилье очень сильно подорожало. Теперь такого не будет: осенью на рынке новостроек будет наблюдаться стагнация и очень скромное, но снижение цен. Спрос уже обвалился, но у разных застройщиков показатели могут сильно разниться - от 20 до 50% к июню и год к году. При этом жилье класса "бизнес" и выше будет и дальше либо оставаться на месте, либо медленно расти - там ипотечное кредитование не слишком сильно распространено. Если говорить про вторичку, то в этом сегменте продолжится тренд на снижение - ключевая ставка перебивает все желание покупателей. Поэтому до конца года можно ждать сброса еще 3-5% от текущих цен. В этой ситуации страхового покрытия в 30 миллионов рублей должно хватить для большинства объектов, по крайней мере, массового строительства. Спикер: Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм"

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Алексей Кричевский https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848810488_0:0:853:854_100x100_80_0_0_071af0b607461a257ca1b8246d7c6daa.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алексей Кричевский https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848810488_0:0:853:854_100x100_80_0_0_071af0b607461a257ca1b8246d7c6daa.jpg

мнения аналитиков, ипотека