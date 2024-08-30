https://1prime.ru/20240830/isk-851228927.html

Банк ВТБ подал иск против аптечной сети "Аптеки от склада"

Банк ВТБ подал иск против аптечной сети "Аптеки от склада" - 30.08.2024, ПРАЙМ

Банк ВТБ подал иск против аптечной сети "Аптеки от склада"

Банк ВТБ просит арбитражный суд Москвы взыскать более 2,1 миллиарда рублей с 71 компании, входящей в аптечную сеть "Аптеки со склада", которая основана... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T15:10+0300

2024-08-30T15:10+0300

2024-08-30T15:10+0300

втб

аптеки

иск

арбитражный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg

МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Банк ВТБ просит арбитражный суд Москвы взыскать более 2,1 миллиарда рублей с 71 компании, входящей в аптечную сеть "Аптеки со склада", которая основана пермскими бизнесменами Андреем Годоваловым и Николаем Шавриным, следует из опубликованного определения суда. Иск поступил в суд 13 августа, предварительные слушания по делу назначены на 14 октября. Основания исковых требований в опубликованных материалах суда пока не приводятся. Третьим лицом к спору привлечено признанное банкротом столичное ООО "Годовалов", которое на паритетных началах учредили Годовалов и Шаврин. Среди ответчиков – компании, также учрежденные этими двумя бизнесменами: ООО "Аптека от склада 1", ООО "Аптека от склада 2", ООО "Аптека от склада - Центр" и прочие. Большинство юрлиц имеют регистрацию в Перми, но, судя по названиям, есть компании, работающие в других регионах РФ: ООО "Аптека от склада - Тюмень", ООО "Аптека от склада - Омск" и другие. По данным СМИ, по состоянию на лето 2023 года аптечная сеть насчитывала почти 800 торговых точек, но осенью прошлого года бизнес начал сворачиваться. Арбитражный суд Москвы в январе признал ООО "Годовалов" банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. В реестр требований кредиторов этой компании в августе были включены требования ВТБ в размере более 2,1 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20240830/milliarder-851225788.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, аптеки, иск, арбитражный суд