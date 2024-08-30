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Банк ВТБ подал иск против аптечной сети "Аптеки от склада"
Банк ВТБ подал иск против аптечной сети "Аптеки от склада" - 30.08.2024, ПРАЙМ
Банк ВТБ подал иск против аптечной сети "Аптеки от склада"
Банк ВТБ просит арбитражный суд Москвы взыскать более 2,1 миллиарда рублей с 71 компании, входящей в аптечную сеть "Аптеки со склада", которая основана... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T15:10+0300
2024-08-30T15:10+0300
2024-08-30T15:10+0300
втб
аптеки
иск
арбитражный суд
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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Банк ВТБ просит арбитражный суд Москвы взыскать более 2,1 миллиарда рублей с 71 компании, входящей в аптечную сеть "Аптеки со склада", которая основана пермскими бизнесменами Андреем Годоваловым и Николаем Шавриным, следует из опубликованного определения суда. Иск поступил в суд 13 августа, предварительные слушания по делу назначены на 14 октября. Основания исковых требований в опубликованных материалах суда пока не приводятся. Третьим лицом к спору привлечено признанное банкротом столичное ООО "Годовалов", которое на паритетных началах учредили Годовалов и Шаврин. Среди ответчиков – компании, также учрежденные этими двумя бизнесменами: ООО "Аптека от склада 1", ООО "Аптека от склада 2", ООО "Аптека от склада - Центр" и прочие. Большинство юрлиц имеют регистрацию в Перми, но, судя по названиям, есть компании, работающие в других регионах РФ: ООО "Аптека от склада - Тюмень", ООО "Аптека от склада - Омск" и другие. По данным СМИ, по состоянию на лето 2023 года аптечная сеть насчитывала почти 800 торговых точек, но осенью прошлого года бизнес начал сворачиваться. Арбитражный суд Москвы в январе признал ООО "Годовалов" банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. В реестр требований кредиторов этой компании в августе были включены требования ВТБ в размере более 2,1 миллиарда рублей.
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втб, аптеки, иск, арбитражный суд
ВТБ, аптеки, иск, арбитражный суд
Банк ВТБ подал иск против аптечной сети "Аптеки от склада"
Банк ВТБ требует 2,1 млрд рублей от 71 юрлица пермской аптечной сети "Аптеки от склада"
МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Банк ВТБ просит арбитражный суд Москвы взыскать более 2,1 миллиарда рублей с 71 компании, входящей в аптечную сеть "Аптеки со склада", которая основана пермскими бизнесменами Андреем Годоваловым и Николаем Шавриным, следует из опубликованного определения суда.
Иск поступил в суд 13 августа, предварительные слушания по делу назначены на 14 октября. Основания исковых требований в опубликованных материалах суда пока не приводятся. Третьим лицом к спору привлечено признанное банкротом столичное ООО "Годовалов", которое на паритетных началах учредили Годовалов и Шаврин.
Среди ответчиков – компании, также учрежденные этими двумя бизнесменами: ООО "Аптека от склада 1", ООО "Аптека от склада 2", ООО "Аптека от склада - Центр" и прочие. Большинство юрлиц имеют регистрацию в Перми, но, судя по названиям, есть компании, работающие в других регионах РФ: ООО "Аптека от склада - Тюмень", ООО "Аптека от склада - Омск" и другие.
По данным СМИ, по состоянию на лето 2023 года аптечная сеть насчитывала почти 800 торговых точек, но осенью прошлого года бизнес начал сворачиваться.
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Арбитражный суд Москвы в январе признал ООО "Годовалов" банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. В реестр требований кредиторов этой компании в августе были включены требования ВТБ в размере более 2,1 миллиарда рублей.