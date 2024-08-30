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"Значительный удар": на Западе предупредили Киев о последствии потери F-16 - 30.08.2024, ПРАЙМ
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"Значительный удар": на Западе предупредили Киев о последствии потери F-16
"Значительный удар": на Западе предупредили Киев о последствии потери F-16 - 30.08.2024, ПРАЙМ
"Значительный удар": на Западе предупредили Киев о последствии потери F-16
Ликвидация одного из шести поставленных ВСУ Западом истребителя F-16 может привести к неблагоприятным для Киева последствиям, сообщает издание Military Watch... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T14:28+0300
2024-08-30T14:29+0300
политика
f-16
украина
военная помощь украине
запад
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Ликвидация одного из шести поставленных ВСУ Западом истребителя F-16 может привести к неблагоприятным для Киева последствиям, сообщает издание Military Watch Magazine."Потеря одного из шести поставленных F-16 представляет собой значительный удар по усилиям Запада по переоснащению восточноевропейской страны... и в зависимости от обстоятельств потери потенциально может иметь значительные последствия для будущего этих усилий", - следует из сообщения. В четверг газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что на Украине потерпел крушение первый из предоставленных Западом истребителей F-16. Причиной крушения стала ошибка пилота. Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса Patriot. Накануне издание "Страна.ua" сообщило о гибели украинского лётчика, который проходил обучение на этом самолёте. Согласно некрологу, пилот Алексей Месь погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.
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украина
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f-16, украина, военная помощь украине, запад
Политика, F-16, УКРАИНА, военная помощь Украине, ЗАПАД
14:28 30.08.2024 (обновлено: 14:29 30.08.2024)
 
"Значительный удар": на Западе предупредили Киев о последствии потери F-16

MWM: потеря F-16 Украиной представляет удар по усилиям Запада по переоснащению Киева

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Airman 1st Class Ericka A. WooleverСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Airman 1st Class Ericka A. Woolever
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Ликвидация одного из шести поставленных ВСУ Западом истребителя F-16 может привести к неблагоприятным для Киева последствиям, сообщает издание Military Watch Magazine.
"Потеря одного из шести поставленных F-16 представляет собой значительный удар по усилиям Запада по переоснащению восточноевропейской страны... и в зависимости от обстоятельств потери потенциально может иметь значительные последствия для будущего этих усилий", - следует из сообщения.
В четверг газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что на Украине потерпел крушение первый из предоставленных Западом истребителей F-16. Причиной крушения стала ошибка пилота. Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса Patriot.
Накануне издание "Страна.ua" сообщило о гибели украинского лётчика, который проходил обучение на этом самолёте. Согласно некрологу, пилот Алексей Месь погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.
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ПолитикаF-16УКРАИНАвоенная помощь УкраинеЗАПАД
 
 
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