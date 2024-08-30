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"Значительный удар": на Западе предупредили Киев о последствии потери F-16

"Значительный удар": на Западе предупредили Киев о последствии потери F-16 - 30.08.2024, ПРАЙМ

"Значительный удар": на Западе предупредили Киев о последствии потери F-16

Ликвидация одного из шести поставленных ВСУ Западом истребителя F-16 может привести к неблагоприятным для Киева последствиям, сообщает издание Military Watch... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T14:28+0300

2024-08-30T14:28+0300

2024-08-30T14:29+0300

политика

f-16

украина

военная помощь украине

запад

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Ликвидация одного из шести поставленных ВСУ Западом истребителя F-16 может привести к неблагоприятным для Киева последствиям, сообщает издание Military Watch Magazine."Потеря одного из шести поставленных F-16 представляет собой значительный удар по усилиям Запада по переоснащению восточноевропейской страны... и в зависимости от обстоятельств потери потенциально может иметь значительные последствия для будущего этих усилий", - следует из сообщения. В четверг газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что на Украине потерпел крушение первый из предоставленных Западом истребителей F-16. Причиной крушения стала ошибка пилота. Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса Patriot. Накануне издание "Страна.ua" сообщило о гибели украинского лётчика, который проходил обучение на этом самолёте. Согласно некрологу, пилот Алексей Месь погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.

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f-16, украина, военная помощь украине, запад