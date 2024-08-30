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Объем выдачи ипотечных кредитов по ДДУ за июль упал на 75,3% - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Объем выдачи ипотечных кредитов по ДДУ за июль упал на 75,3%
Объем выдачи ипотечных кредитов по ДДУ за июль упал на 75,3% - 30.08.2024, ПРАЙМ
Объем выдачи ипотечных кредитов по ДДУ за июль упал на 75,3%
Основное сокращение выдач ипотеки в России в июле 2024 года пришлось на рынок строящегося жилья, объем выдач ипотечных кредитов по договорам долевого участия... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T16:56+0300
2024-08-30T16:58+0300
ипотека
банк россии
долевое строительство
льготная ипотека
семейная ипотека
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Основное сокращение выдач ипотеки в России в июле 2024 года пришлось на рынок строящегося жилья, объем выдач ипотечных кредитов по договорам долевого участия (ДДУ) сократился за месяц на 75,3%, почти до 117 миллиардов рублей, говорится в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования Банка России. "В июле 2024 года активность на рынке ИЖК ожидаемо снизилась после всплеска в июне… Основное сокращение выдач ИЖК пришлось на рынок строящегося жилья: объем выдачи ИЖК по ДДУ за месяц сократился на 75,3%, до 117,1 миллиарда рублей, объем ИЖК на цели создания ИЖС - на 31,4%, до 65,7 миллиарда рублей. В результате в июле на строящееся жилье было предоставлено немногим более половины ИЖК (51,3%)", - говорится в материале. Регулятор отметил, что кредитные организации в июле предоставили 107,2 тысячи рублевых ИЖК на сумму 356,0 миллиардов рублей, что вдвое меньше показателей июня. Тогда было предоставлено 202,4 тысячи рублевых ИЖК на общую сумму 788,5 миллиарда рублей. В годовом сопоставлении предоставление ИЖК также снизилось - на 37,2 и 44,9% по количеству и объему соответственно. После завершения безадресной "Льготной ипотеки" и отложенного вступления в силу изменений условий "Семейной ипотеки" выдачи ИЖК по программам господдержки в июле сократились за месяц на 72,9%, составив половину (51,9%) общего объема ИЖК, или 184,5 миллиарда рублей (месяцем ранее - 86,4% общего объема, или 681,1 миллиарда рублей). В то же время предоставление ИЖК на рыночных условиях в июле увеличилось на 59,7%, до 171,4 миллиарда рублей. В августе, согласно обзору, сохраняются невысокие объемы выдачи ипотеки с господдержкой. "По оперативным данным АО "Дом.РФ", по льготным ипотечным программам в первые три недели августа было предоставлено около 123 миллиардов рублей, что меньше аналогичного периода июля (159 миллиардов рублей), в том числе из-за временной приостановки приема заявок по программе "ИТ-ипотека" с последующим изменением условий. В статистике выдач ИЖК с господдержкой в незначительном объеме продолжит отражаться предоставление кредитов по программе "Льготная ипотека" по договорам, заключенным до 1 июля 2024 года", - указано в материале. Также регулятор сообщил, что в июле средневзвешенная ставка по ИЖК возросла до 10,2 с 7,6% годовых в июне. ЦБ РФ объясняет, что это связано со значительным увеличением до 48,2 с 13,6% доли рыночных кредитов, ставки по которым не субсидируются государством. На рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК также стала выше показателя июня: 12,5% против 9,8% месяцем ранее. Процентная ставка по ИЖК по ДДУ сохранилась вблизи июньского значения и составила 6,2% (-0,1 процентного пункта за месяц).
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ипотека, долевое строительство, льготная ипотека, семейная ипотека
ипотека, Банк России, долевое строительство, льготная ипотека, семейная ипотека
16:56 30.08.2024 (обновлено: 16:58 30.08.2024)
 
Объем выдачи ипотечных кредитов по ДДУ за июль упал на 75,3%

ЦБ: объем выдачи ипотечных кредитов по ДДУ за июль упал до 117,1 млрд рублей

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и домик
Денежные купюры и домик - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Основное сокращение выдач ипотеки в России в июле 2024 года пришлось на рынок строящегося жилья, объем выдач ипотечных кредитов по договорам долевого участия (ДДУ) сократился за месяц на 75,3%, почти до 117 миллиардов рублей, говорится в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования Банка России.
"В июле 2024 года активность на рынке ИЖК ожидаемо снизилась после всплеска в июне… Основное сокращение выдач ИЖК пришлось на рынок строящегося жилья: объем выдачи ИЖК по ДДУ за месяц сократился на 75,3%, до 117,1 миллиарда рублей, объем ИЖК на цели создания ИЖС - на 31,4%, до 65,7 миллиарда рублей. В результате в июле на строящееся жилье было предоставлено немногим более половины ИЖК (51,3%)", - говорится в материале.
Регулятор отметил, что кредитные организации в июле предоставили 107,2 тысячи рублевых ИЖК на сумму 356,0 миллиардов рублей, что вдвое меньше показателей июня. Тогда было предоставлено 202,4 тысячи рублевых ИЖК на общую сумму 788,5 миллиарда рублей. В годовом сопоставлении предоставление ИЖК также снизилось - на 37,2 и 44,9% по количеству и объему соответственно.
После завершения безадресной "Льготной ипотеки" и отложенного вступления в силу изменений условий "Семейной ипотеки" выдачи ИЖК по программам господдержки в июле сократились за месяц на 72,9%, составив половину (51,9%) общего объема ИЖК, или 184,5 миллиарда рублей (месяцем ранее - 86,4% общего объема, или 681,1 миллиарда рублей). В то же время предоставление ИЖК на рыночных условиях в июле увеличилось на 59,7%, до 171,4 миллиарда рублей.
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В августе, согласно обзору, сохраняются невысокие объемы выдачи ипотеки с господдержкой. "По оперативным данным АО "Дом.РФ", по льготным ипотечным программам в первые три недели августа было предоставлено около 123 миллиардов рублей, что меньше аналогичного периода июля (159 миллиардов рублей), в том числе из-за временной приостановки приема заявок по программе "ИТ-ипотека" с последующим изменением условий. В статистике выдач ИЖК с господдержкой в незначительном объеме продолжит отражаться предоставление кредитов по программе "Льготная ипотека" по договорам, заключенным до 1 июля 2024 года", - указано в материале.
Также регулятор сообщил, что в июле средневзвешенная ставка по ИЖК возросла до 10,2 с 7,6% годовых в июне. ЦБ РФ объясняет, что это связано со значительным увеличением до 48,2 с 13,6% доли рыночных кредитов, ставки по которым не субсидируются государством. На рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК также стала выше показателя июня: 12,5% против 9,8% месяцем ранее. Процентная ставка по ИЖК по ДДУ сохранилась вблизи июньского значения и составила 6,2% (-0,1 процентного пункта за месяц).
 
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