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ВТБ увидел риски ограничения корпоративного кредитования в России

ВТБ увидел риски ограничения корпоративного кредитования в России - 30.08.2024, ПРАЙМ

ВТБ увидел риски ограничения корпоративного кредитования в России

Помимо макропруденциальных мер в отношении физических лиц, ВТБ видит риски ограничения корпоративного кредитования в России, заявил журналистам первый... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T10:09+0300

2024-08-30T10:09+0300

2024-08-30T10:09+0300

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Помимо макропруденциальных мер в отношении физических лиц, ВТБ видит риски ограничения корпоративного кредитования в России, заявил журналистам первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Мы можем столкнуться с не только с макропруденциальными мерами в области физических лиц, мы гарантированно с ними столкнемся в этом году, возможно, в следующем году, но мы серьезно думаем над возможностью, ее тоже закладываем, каким-то способом ограничения корпоративного кредитования", - сказал Пьянов, отвечая на вопрос, готовится ли ВТБ к возможному ужесточению регулирования и каким оно может быть. ВТБ считает, что есть несколько вариантов, как это может быть реализовано. "Либо через более высокие "взвесы", либо через лимитирование выдач в отдельных секторах, которые могут нести, по совместному пониманию с Центральным банком, повышенный риск, либо, даже я знаю, внутри Центрального банка обсуждается и вариант ненулевой антициклической набавки впервые в российской истории. Пока это решение не принято, но это тоже один из возможных вариантов", - сказал он. КРЕДИТОВАНИЕ VS БЮБДЖЕТНЫЙ ИМПУЛЬС При этом он подчеркнул, что сила кредитования банковского сектора мощнее бюджетного импульса и является сильным проинфляционным фактором. "Если посмотреть глазами наших аналитиков, то после донастройки налоговой системы по сути сохраняющийся бюджетный импульс 2025 года будет около 2% ВВП, или 2 триллиона рублей в год. Другой мультиплицирующий механизм, "генерящий" дополнительную денежную массу, - это совокупное кредитование банковского сектора: 2 триллиона рублей продуцирует за 2 месяца своей работы. То есть, по сути, сила кредитной машины и в рознице, и "коорпоратах" в 6 раз мощнее, чем бюджетный импульс", - сказал топ-менеджер. По его словам, для снижения инфляции до 4,5% в 2025 году в настоящее время механизм "только ключевой ставки является субоптимальным и абсолютно недостаточным". "Мы видим, что ни 16% ставка, ни 18% ставка в нашем случае не останавливает кредитование юридических лиц, соответственно, там есть разные мотивы у всех, и если мы хотим, как страна, побороть инфляцию, то рано или поздно должно прийти понимание, что такая генерация кредита дополнительного в месяц банковским сектором является тоже сильным проинфляционным фактором и, быть может, сильнее, чем бюджетный импульс", - подчеркнул он. АНТИЦИКЛИЧЕСКАЯ НАДБАВКА "Наш Центральный банк, я думаю, в рамках серьезных изменений даст шестимесячный горизонт. Например, антициклическая надбавка точно будет, если будет внедрена, внедрена с какого-то периода 2025 года", - добавил он. Антициклическая надбавка к нормативам достаточности капитала устанавливается в процентном отношении к взвешенным по степени риска активам и формируется из базового капитала кредитной организации (уставного капитала, эмиссионного дохода, нераспределенной прибыли). Банк России начал устанавливать антициклическую надбавку с 1 января 2016 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб