https://1prime.ru/20240830/lizing-851223209.html

В ГД предложили ввести лизинг жилья вместо ипотеки

В ГД предложили ввести лизинг жилья вместо ипотеки - 30.08.2024, ПРАЙМ

В ГД предложили ввести лизинг жилья вместо ипотеки

Жилищный лизинг может стать альтернативой классической ипотеке, заявил в эфире "Дума ТВ" глава комитета Госдумы по строительству и Жилищно-коммунальному... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T11:31+0300

2024-08-30T11:31+0300

2024-08-30T11:31+0300

россия

госдума

ипотека

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Жилищный лизинг может стать альтернативой классической ипотеке, заявил в эфире "Дума ТВ" глава комитета Госдумы по строительству и Жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов."Сегодня есть варианты развития альтернативных механизмов. Это государственно-частное партнерство, условный лизинг жилья, когда вы получаете квартиру в аренду на 30 лет и спокойно можете ее покупать", - отметил парламентарий.По словам Пахомова, государство или регионы могут поддерживать такую программу, например, субсидировать часть арендной платы. Он подчеркнул, что помимо этого, в России продолжают действовать специальные льготные программы ипотеки, такие как семейная, IT и дальневосточная. Парламентарий также не исключил введения новых отраслевых льготных ипотечных программ.

https://1prime.ru/20240829/ipoteka-851203805.html

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россия, госдума, ипотека