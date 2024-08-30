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В ГД предложили ввести лизинг жилья вместо ипотеки - 30.08.2024, ПРАЙМ
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В ГД предложили ввести лизинг жилья вместо ипотеки
В ГД предложили ввести лизинг жилья вместо ипотеки - 30.08.2024, ПРАЙМ
В ГД предложили ввести лизинг жилья вместо ипотеки
Жилищный лизинг может стать альтернативой классической ипотеке, заявил в эфире "Дума ТВ" глава комитета Госдумы по строительству и Жилищно-коммунальному... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T11:31+0300
2024-08-30T11:31+0300
россия
госдума
ипотека
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Жилищный лизинг может стать альтернативой классической ипотеке, заявил в эфире "Дума ТВ" глава комитета Госдумы по строительству и Жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов."Сегодня есть варианты развития альтернативных механизмов. Это государственно-частное партнерство, условный лизинг жилья, когда вы получаете квартиру в аренду на 30 лет и спокойно можете ее покупать", - отметил парламентарий.По словам Пахомова, государство или регионы могут поддерживать такую программу, например, субсидировать часть арендной платы. Он подчеркнул, что помимо этого, в России продолжают действовать специальные льготные программы ипотеки, такие как семейная, IT и дальневосточная. Парламентарий также не исключил введения новых отраслевых льготных ипотечных программ.
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россия, госдума, ипотека
РОССИЯ, Госдума, ипотека
11:31 30.08.2024
 
В ГД предложили ввести лизинг жилья вместо ипотеки

В Госдуме предложили ввести лизинг жилья как альтернативу ипотеке

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Жилищный лизинг может стать альтернативой классической ипотеке, заявил в эфире "Дума ТВ" глава комитета Госдумы по строительству и Жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.
"Сегодня есть варианты развития альтернативных механизмов. Это государственно-частное партнерство, условный лизинг жилья, когда вы получаете квартиру в аренду на 30 лет и спокойно можете ее покупать", - отметил парламентарий.
По словам Пахомова, государство или регионы могут поддерживать такую программу, например, субсидировать часть арендной платы. Он подчеркнул, что помимо этого, в России продолжают действовать специальные льготные программы ипотеки, такие как семейная, IT и дальневосточная. Парламентарий также не исключил введения новых отраслевых льготных ипотечных программ.
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