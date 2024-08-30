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ЦБ отметил рост объема выданных микрозаймов в России - 30.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ отметил рост объема выданных микрозаймов в России
ЦБ отметил рост объема выданных микрозаймов в России - 30.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост объема выданных микрозаймов в России
Объем выданных в России микрозаймов в прошлом квартале увеличился на 20% по сравнению с первым кварталом года, говорится в материалах Банка России. | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T17:15+0300
2024-08-30T17:15+0300
банк россии
микрозаймы
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Объем выданных в России микрозаймов в прошлом квартале увеличился на 20% по сравнению с первым кварталом года, говорится в материалах Банка России. "Объем выданных микрозаймов в целом по рынку за второй квартал 2024 года увеличился на 20%", - приводится в сообщении динамика по отношению к первому кварталу. Указывается, что размер совокупного портфеля на 30 июня превысил 0,5 триллиона рублей, темп роста портфеля остается на уровне предыдущего квартала (плюс 7% за квартал). Также отмечается, что значительно выросли выдачи в потребительском сегменте — почти на 20% за квартал (для сравнения: в предшествовавшем квартале рост составил около 6%). Увеличение оборотов наблюдалось и в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) — объем выдач за квартал увеличился на 22%, отчасти за счет низкой базы первого квартала (фактор сезонности). По данным ЦБ, доля просроченной задолженности (NPL 90+) на конец квартала составила 31,2% — на 1 процентный пункт ниже, чем кварталом ранее, и на 2,7 процентного пункта ниже, чем год назад. Снижению этой доли способствовал рост уступленной задолженности (на 24% за квартал): компании в качестве инструмента контроля качества портфеля используют цессию. При этом у некоторых крупных компаний снижение доли просроченной задолженности обусловлено ростом портфеля. Такие компании, в свою очередь, повлияли на снижение показателя по рынку в целом, заключается в материалах.
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микрозаймы
Банк России, микрозаймы
17:15 30.08.2024
 
ЦБ отметил рост объема выданных микрозаймов в России

ЦБ: объем выданных микрозаймов в России за II квартал увеличился на 20%

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВывеска о "быстрых займах" на улице Москвы.
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы. - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Объем выданных в России микрозаймов в прошлом квартале увеличился на 20% по сравнению с первым кварталом года, говорится в материалах Банка России.
"Объем выданных микрозаймов в целом по рынку за второй квартал 2024 года увеличился на 20%", - приводится в сообщении динамика по отношению к первому кварталу.
Указывается, что размер совокупного портфеля на 30 июня превысил 0,5 триллиона рублей, темп роста портфеля остается на уровне предыдущего квартала (плюс 7% за квартал).
Также отмечается, что значительно выросли выдачи в потребительском сегменте — почти на 20% за квартал (для сравнения: в предшествовавшем квартале рост составил около 6%). Увеличение оборотов наблюдалось и в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) — объем выдач за квартал увеличился на 22%, отчасти за счет низкой базы первого квартала (фактор сезонности).
По данным ЦБ, доля просроченной задолженности (NPL 90+) на конец квартала составила 31,2% — на 1 процентный пункт ниже, чем кварталом ранее, и на 2,7 процентного пункта ниже, чем год назад. Снижению этой доли способствовал рост уступленной задолженности (на 24% за квартал): компании в качестве инструмента контроля качества портфеля используют цессию.
При этом у некоторых крупных компаний снижение доли просроченной задолженности обусловлено ростом портфеля. Такие компании, в свою очередь, повлияли на снижение показателя по рынку в целом, заключается в материалах.
 
Банк Россиимикрозаймы
 
 
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