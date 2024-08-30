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Forbes: в России появилась новая женщина-миллиардер - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Forbes: в России появилась новая женщина-миллиардер
Forbes: в России появилась новая женщина-миллиардер - 30.08.2024, ПРАЙМ
Forbes: в России появилась новая женщина-миллиардер
Людмила Коган, основной акционер банка "Уралсиб", стала новой женщиной-миллиардером в России, войдя в список 20 самых богатых женщин страны по версии журнала... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T13:26+0300
2024-08-30T13:26+0300
россия
бизнес
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Людмила Коган, основной акционер банка "Уралсиб", стала новой женщиной-миллиардером в России, войдя в список 20 самых богатых женщин страны по версии журнала Forbes."В России появилась новая женщина-миллиардер. Согласно расчетам Forbes, капитал основного акционера банка "Уралсиб" Людмилы Коган составляет 1 миллиард долларов. Свои акции она унаследовала от мужа, Владимира Когана, умершего в 2019 году", - говорится в материале издания.Отмечается, что состояние Людмилы Коган основывается на контрольном пакете акций банка "Уралсиб", который входит в двадцатку крупнейших банков России, и лизинговой компании "Интерлизинг". Она также владеет долями в компаниях, входящих в группу "БФА-Девелопмент", которая занимается строительством жилых домов и владеет бизнес-центрами в Санкт-Петербурге.В июне 2024 года Людмила Коган получила дивиденды от банка "Уралсиб" в размере около семи миллиардов рублей.
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россия, бизнес
РОССИЯ, Бизнес
13:26 30.08.2024
 
Forbes: в России появилась новая женщина-миллиардер

Forbes включил Людмилу Коган в число долларовых миллиардеров

© fotolia.com / Gina Sanders" Доллары
 Доллары - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© fotolia.com / Gina Sanders
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Людмила Коган, основной акционер банка "Уралсиб", стала новой женщиной-миллиардером в России, войдя в список 20 самых богатых женщин страны по версии журнала Forbes.
"В России появилась новая женщина-миллиардер. Согласно расчетам Forbes, капитал основного акционера банка "Уралсиб" Людмилы Коган составляет 1 миллиард долларов. Свои акции она унаследовала от мужа, Владимира Когана, умершего в 2019 году", - говорится в материале издания.
Отмечается, что состояние Людмилы Коган основывается на контрольном пакете акций банка "Уралсиб", который входит в двадцатку крупнейших банков России, и лизинговой компании "Интерлизинг". Она также владеет долями в компаниях, входящих в группу "БФА-Девелопмент", которая занимается строительством жилых домов и владеет бизнес-центрами в Санкт-Петербурге.
В июне 2024 года Людмила Коган получила дивиденды от банка "Уралсиб" в размере около семи миллиардов рублей.
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