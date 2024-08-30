https://1prime.ru/20240830/mongoliya-851224450.html

Песков ответил на вопрос о членстве Монголии в МУС перед визитом Путина

Песков ответил на вопрос о членстве Монголии в МУС перед визитом Путина - 30.08.2024, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о членстве Монголии в МУС перед визитом Путина

В Кремле не беспокоятся о том, что Монголия является членом Международного уголовного суда (МУС), так как между двумя государствами сложился хороший диалог. Об... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T12:52+0300

2024-08-30T12:52+0300

2024-08-30T13:00+0300

политика

россия

монголия

владимир путин

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. В Кремле не беспокоятся о том, что Монголия является членом Международного уголовного суда (МУС), так как между двумя государствами сложился хороший диалог. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, нет переживаний. У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии", - отметил он в беседе с журналистами.Президент Путин посетит Монголию 3 сентября, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.По словам Пескова, все аспекты визита Владимира Путина в Монголию были тщательно подготовлены. Он также отметил, что не было переговоров с монгольскими властями относительно ордера, выданного Международным уголовным судом на арест российского президента.Ранее сообщалось, что МУС выдал ордер на "арест" Путина и Марии Львовой-Беловой, детского омбудсмена, в связи с обвинениями о насильственной "депортации" детей из зоны боевых действий Украины.Кроме того, по словам президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, в декабре 2023 года судья из Монголии был избран в МУС на период с 2024 по 2033 годы, что стало знаком растущей репутации страны на международной арене и доверия международных организаций к Монголии.

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россия, монголия, владимир путин