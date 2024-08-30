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Песков ответил на вопрос о членстве Монголии в МУС перед визитом Путина - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Песков ответил на вопрос о членстве Монголии в МУС перед визитом Путина
Песков ответил на вопрос о членстве Монголии в МУС перед визитом Путина - 30.08.2024, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о членстве Монголии в МУС перед визитом Путина
В Кремле не беспокоятся о том, что Монголия является членом Международного уголовного суда (МУС), так как между двумя государствами сложился хороший диалог. Об... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T12:52+0300
2024-08-30T13:00+0300
политика
россия
монголия
владимир путин
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. В Кремле не беспокоятся о том, что Монголия является членом Международного уголовного суда (МУС), так как между двумя государствами сложился хороший диалог. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, нет переживаний. У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии", - отметил он в беседе с журналистами.Президент Путин посетит Монголию 3 сентября, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.По словам Пескова, все аспекты визита Владимира Путина в Монголию были тщательно подготовлены. Он также отметил, что не было переговоров с монгольскими властями относительно ордера, выданного Международным уголовным судом на арест российского президента.Ранее сообщалось, что МУС выдал ордер на "арест" Путина и Марии Львовой-Беловой, детского омбудсмена, в связи с обвинениями о насильственной "депортации" детей из зоны боевых действий Украины.Кроме того, по словам президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, в декабре 2023 года судья из Монголии был избран в МУС на период с 2024 по 2033 годы, что стало знаком растущей репутации страны на международной арене и доверия международных организаций к Монголии.
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россия, монголия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Владимир Путин
12:52 30.08.2024 (обновлено: 13:00 30.08.2024)
 
Песков ответил на вопрос о членстве Монголии в МУС перед визитом Путина

Песков: в Кремле нет переживаний по поводу участия Монголии в МУС

© POOL | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. В Кремле не беспокоятся о том, что Монголия является членом Международного уголовного суда (МУС), так как между двумя государствами сложился хороший диалог. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, нет переживаний. У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии", - отметил он в беседе с журналистами.
Президент Путин посетит Монголию 3 сентября, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.
По словам Пескова, все аспекты визита Владимира Путина в Монголию были тщательно подготовлены. Он также отметил, что не было переговоров с монгольскими властями относительно ордера, выданного Международным уголовным судом на арест российского президента.
Ранее сообщалось, что МУС выдал ордер на "арест" Путина и Марии Львовой-Беловой, детского омбудсмена, в связи с обвинениями о насильственной "депортации" детей из зоны боевых действий Украины.
Кроме того, по словам президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, в декабре 2023 года судья из Монголии был избран в МУС на период с 2024 по 2033 годы, что стало знаком растущей репутации страны на международной арене и доверия международных организаций к Монголии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Минске - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
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