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Мосбиржа понизила границу ценового коридора дешевеющих акций Globaltrans

Мосбиржа понизила границу ценового коридора дешевеющих акций Globaltrans - 30.08.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа понизила границу ценового коридора дешевеющих акций Globaltrans

Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дешевеющих акций одного из крупнейших российских железнодорожных... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T10:46+0300

2024-08-30T10:46+0300

2024-08-30T10:46+0300

экономика

мосбиржа

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дешевеющих акций одного из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 30.08.2024, 10-03 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 399,65) и диапазона оценки рыночных рисков (до 312,381 рубля, эквивалентно ставке 41,25%) ценной бумаги GLTR (GLTR-гдр)", - говорится в сообщении биржи. На 10.35 мск бумаги Globaltrans падают на 16,2% до 455,55 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.

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