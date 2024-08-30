https://1prime.ru/20240830/moshennichestvo-851236589.html

Гендиректору текстильной фирмы в Москве грозит срок по делу о мошенничестве

Гендиректору текстильной фирмы в Москве грозит срок по делу о мошенничестве - 30.08.2024, ПРАЙМ

Гендиректору текстильной фирмы в Москве грозит срок по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы арестовал генерального директора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве, следует из... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T18:46+0300

2024-08-30T18:46+0300

2024-08-30T18:46+0300

мошенничество

текстильная продукция

мо россии

гендиректор

россия

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы арестовал генерального директора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве, следует из заявления пресс-службы суда. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы генеральному директору ООО "Сандора" Комлеву Дмитрию Петровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 1 сутки, то есть до 30 сентября 2024 года", - подчеркнули в инстанции. На данный момент подсудимый находится в СИЗО.На сайте "Сандоры" указано, что задержанный возглавлял компанию с 2017 года. Среди заказчиков числится АО "Военторг", являющийся главным поставщиком одежды и иных вещей для российского Министерства обороны. Комлеву может грозить до 10 лет лишения свободы. Подробности дела не уточняются.

https://1prime.ru/20240830/energoobekty-851235810.html

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мошенничество, текстильная продукция, мо россии, гендиректор, россия