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Гендиректору текстильной фирмы в Москве грозит срок по делу о мошенничестве - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Гендиректору текстильной фирмы в Москве грозит срок по делу о мошенничестве
Гендиректору текстильной фирмы в Москве грозит срок по делу о мошенничестве - 30.08.2024, ПРАЙМ
Гендиректору текстильной фирмы в Москве грозит срок по делу о мошенничестве
Мещанский суд Москвы арестовал генерального директора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве, следует из... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T18:46+0300
2024-08-30T18:46+0300
мошенничество
текстильная продукция
мо россии
гендиректор
россия
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы арестовал генерального директора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве, следует из заявления пресс-службы суда. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы генеральному директору ООО "Сандора" Комлеву Дмитрию Петровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 1 сутки, то есть до 30 сентября 2024 года", - подчеркнули в инстанции. На данный момент подсудимый находится в СИЗО.На сайте "Сандоры" указано, что задержанный возглавлял компанию с 2017 года. Среди заказчиков числится АО "Военторг", являющийся главным поставщиком одежды и иных вещей для российского Министерства обороны. Комлеву может грозить до 10 лет лишения свободы. Подробности дела не уточняются.
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мошенничество, текстильная продукция, мо россии, гендиректор, россия
мошенничество, текстильная продукция, МО России, гендиректор, РОССИЯ
18:46 30.08.2024
 
Гендиректору текстильной фирмы в Москве грозит срок по делу о мошенничестве

Суд в Москве арестовал гендиректора текстильной фирмы по обвинению в мошенничестве

© РИА Новости . Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда. - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Павел Комаров
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы арестовал генерального директора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве, следует из заявления пресс-службы суда.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы генеральному директору ООО "Сандора" Комлеву Дмитрию Петровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 1 сутки, то есть до 30 сентября 2024 года", - подчеркнули в инстанции. На данный момент подсудимый находится в СИЗО.
На сайте "Сандоры" указано, что задержанный возглавлял компанию с 2017 года. Среди заказчиков числится АО "Военторг", являющийся главным поставщиком одежды и иных вещей для российского Министерства обороны.
Комлеву может грозить до 10 лет лишения свободы. Подробности дела не уточняются.
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мошенничествотекстильная продукцияМО РоссиигендиректорРОССИЯ
 
 
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