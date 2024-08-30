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Банк России впервые с 2016 года повысил антициклическую надбавку для банков

Банк России впервые с 2016 года повысил антициклическую надбавку для банков - 30.08.2024, ПРАЙМ

Банк России впервые с 2016 года повысил антициклическую надбавку для банков

Банк России впервые в истории установил положительную национальную антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков - она составит с 1 июля... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T13:41+0300

2024-08-30T13:41+0300

2024-08-30T13:42+0300

банк россии

надбавка

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Банк России впервые в истории установил положительную национальную антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков - она составит с 1 июля 2025 года 0,25% от активов, взвешенных по риску, сообщил регулятор. Он рассчитывает, что такое решение повысит устойчивость банковского сектора и будет способствовать сбалансированному росту кредитования экономики. ЦБ начал устанавливать антициклическую надбавку с 1 января 2016 года, но все это время она оставалась нулевой. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объясняла принцип работы этой надбавки: она устанавливается на определенном уровне в хорошие времена для того, чтобы можно было ее использовать в сложные времена, распустив этот буфер. "Банк России установил с 1 июля 2025 года национальную антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала (далее - антициклическая надбавка) в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску. Формирование антициклического буфера капитала повысит устойчивость банковского сектора и будет способствовать сбалансированному росту кредитования экономики", - говорится в сообщении. Отмечается, что антициклическая надбавка формируется в период ускоренного роста кредитования и распускается в случае кризиса. "Использование антициклической надбавки направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики. Банк России исходит из того, что в долгосрочной перспективе значение антициклической надбавки должно составлять 1% от активов, взвешенных по риску", - указывает регулятор. Текущие темпы кредитования экономики банковским сектором, по его оценке, остаются высокими: в розничном сегменте рост кредитования (25,6% год к году на 1 августа 2024 года) опережает рост доходов населения (16,8% за второй квартал 2024 года к аналогичному периоду 2023 года), в корпоративном (21,2% год к году на 1 августа 2024 года) сопоставим с ростом номинального ВВП (19,5% за первый квартал 2024 года к первому кварталу 2023 года). "В ситуации, когда продолжительный ускоренный рост кредитования сопровождается снижением показателей достаточности капитала, Банк России принял решение установить с 1 июля 2025 года положительное значение антициклической надбавки в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску. В настоящее время большинство банков соблюдает нормативы достаточности капитала с запасом, поэтому установление надбавки окажет незначительное влияние на кредитование экономики, но при этом повысит устойчивость банков на случай стресса", - говорится в сообщении.

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надбавка, банки