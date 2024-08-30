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Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного - 30.08.2024, ПРАЙМ
Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T09:22+0300
2024-08-30T09:22+0300
политика
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля."Александру Лукашенко 70 лет. Владимир Путин направил поздравительную телеграмму и подписал Указ о награждении президента Белоруссии орденом Святого апостола Андрея Первозванного", - сказано в сообщении.Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации. Ею награждаются видные деятели, военачальники и представители разных сфер общества за яркие достижения во имя процветания, величия и славы России.Кроме того, поздравляя Лукашенко с 70-летием, Путин в своей телеграмме назвал его авторитетным руководителем и патриотом Белоруссии. Российский президент отметил вклад белорусского коллеги в развитие дружественных отношений между Москвой и Минском, а также в укрепление институтов Союзного государства.Президент России выразил надежду, что оба лидера будут продолжать идти по пути укрепления струдничества двух государств. В заключении, Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо белорусского народа.
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владимир путин, александр лукашенко
Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко
09:22 30.08.2024
 
Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Путин подписал указ о награждении Лукашенко орденом Андрея Первозванного

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Минске - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.
"Александру Лукашенко 70 лет. Владимир Путин направил поздравительную телеграмму и подписал Указ о награждении президента Белоруссии орденом Святого апостола Андрея Первозванного", - сказано в сообщении.
Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации. Ею награждаются видные деятели, военачальники и представители разных сфер общества за яркие достижения во имя процветания, величия и славы России.
Кроме того, поздравляя Лукашенко с 70-летием, Путин в своей телеграмме назвал его авторитетным руководителем и патриотом Белоруссии. Российский президент отметил вклад белорусского коллеги в развитие дружественных отношений между Москвой и Минском, а также в укрепление институтов Союзного государства.
Президент России выразил надежду, что оба лидера будут продолжать идти по пути укрепления струдничества двух государств. В заключении, Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо белорусского народа.
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