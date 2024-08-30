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ЦБ: впервые почти за 30 лет в России могут сократиться наличные в обороте

ЦБ: впервые почти за 30 лет в России могут сократиться наличные в обороте - 30.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ: впервые почти за 30 лет в России могут сократиться наличные в обороте

Объем наличных в обращении по итогам 2024 года может как снизиться на 200 миллиардов рублей, так и вырасти на такую же сумму, прогнозирует ЦБ. Если показатель... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T05:12+0300

2024-08-30T05:12+0300

2024-08-30T05:13+0300

экономика

наличные деньги в обращении

сокращение

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Объем наличных в обращении по итогам 2024 года может как снизиться на 200 миллиардов рублей, так и вырасти на такую же сумму, прогнозирует ЦБ. Если показатель уменьшится, это будет первое сокращение за календарный год как минимум с 1998 года, выяснило РИА Новости по данным регулятора и Росстата. "Изменение объема наличных денег в обращении по итогам 2024 года прогнозируется в диапазоне от -0,2 до 0,2 триллиона рублей. Ожидается, что во втором полугодии повышенный по сравнению с сезонной динамикой возврат наличных денег в банки снизится, но продолжит влиять на динамику показателя в 2024 году", - сказано в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов. Сокращение денежной массы в 2024 году произойдет из-за ужесточения монетарной политики ЦБ, при чем потенциал роста ставки сохраняется на заседаниях в сентябре, октябре и декабре, поделился мнением с РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Повышение ключевой ставки приведет к росту ставок по вкладам, что, в свою очередь, будет способствовать притоку средств населения в банки и, соответственно, снижению объема наличных денег в обращении", - пояснил он. Другим фактором сокращения наличной денежной массы может стать и распространение безналичных платежей. "Использование наличности все менее привлекательно для населения. Инфраструктура для использования безналичных расчетов продолжает совершенствоваться, а возможность переводить деньги моментально между своими счетами снизила спрос на наличность", - отметил главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров. Если реализуется негативный прогноз ЦБ, то, согласно расчетам РИА Новости, это станет первым сокращением наличной денежной массы по итогам года как минимум с 1999 года - более ранних данных в открытом доступе нет. Наиболее близко к снижению показатель подходил в 2016 году, когда за календарный год он вырос лишь на 0,9%, или 67,6 миллиарда рублей. В то же время за первое полугодие объем наличных в обращении в России сократился уже почти на 430 миллиардов рублей. Аналогичная ситуация складывалась в первом полугодии 2014 года (-222 миллиарда рублей), 2015 года (-512 миллиардов) и 2019 года (-146 миллиардов), однако падение компенсировалось, причем значительный рост наличных в обращении традиционно происходит в декабре.

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наличные деньги в обращении, сокращение