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Блиновская частично признала вину в неуплате налогов
Блиновская частично признала вину в неуплате налогов - 30.08.2024, ПРАЙМ
Блиновская частично признала вину в неуплате налогов
Елена Блиновская, известная также как "королева марафонов", частично признала вину по делу о неуплате налогов, сообщил корреспондент РИА Новости. | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T16:53+0300
2024-08-30T16:53+0300
2024-08-30T16:53+0300
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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Елена Блиновская, известная также как "королева марафонов", частично признала вину по делу о неуплате налогов, сообщил корреспондент РИА Новости. "В неуплате налогов вину признаю, в остальном - нет", - заявила Блиновская. По ее словам, с 2019 года она была полностью погружена в беременность, а затем в воспитание своей новорожденной дочери. Именно по этой причине, подчеркнула она, бухгалтерия не была приоритетным вопросом.По информации следствия, "королева марафонов" при помощи своего супруга уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 млн рублей. Их них было незаконно легализовано 716 млн рублей.Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала она была заключена под домашний арест. Затем в связи с нарушением его условий "королева марафонов" была отправлена в СИЗО.Муж блогерши Алексей Блиновский находится в зоне спецоперации и имеет позывной "Брикс", сообщал ранее Пашаев РИА Новости. Он пояснял, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. При этом в конце мая осведомленный источник сообщал РИА Новости, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.
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елена блиновская, блогер блиновская, блогеры, суд, россия
Елена Блиновская, блогер Блиновская, блогеры, суд, РОССИЯ
Блиновская частично признала вину в неуплате налогов
Елена Блиновская частично признала вину в неуплате налогов
МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Елена Блиновская, известная также как "королева марафонов", частично признала вину по делу о неуплате налогов, сообщил корреспондент РИА Новости.
"В неуплате налогов вину признаю, в остальном - нет", - заявила Блиновская.
По ее словам, с 2019 года она была полностью погружена в беременность, а затем в воспитание своей новорожденной дочери. Именно по этой причине, подчеркнула она, бухгалтерия не была приоритетным вопросом.
По информации следствия, "королева марафонов" при помощи своего супруга уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 млн рублей. Их них было незаконно легализовано 716 млн рублей.
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Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала она была заключена под домашний арест. Затем в связи с нарушением его условий "королева марафонов" была отправлена в СИЗО.
Муж блогерши Алексей Блиновский находится в зоне спецоперации и имеет позывной "Брикс", сообщал ранее Пашаев РИА Новости. Он пояснял, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. При этом в конце мая осведомленный источник сообщал РИА Новости, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.