Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Блиновская частично признала вину в неуплате налогов - 30.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240830/nalog-851231787.html
Блиновская частично признала вину в неуплате налогов
Блиновская частично признала вину в неуплате налогов - 30.08.2024, ПРАЙМ
Блиновская частично признала вину в неуплате налогов
Елена Блиновская, известная также как "королева марафонов", частично признала вину по делу о неуплате налогов, сообщил корреспондент РИА Новости. | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T16:53+0300
2024-08-30T16:53+0300
елена блиновская
блогер блиновская
блогеры
суд
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84285/75/842857566_0:16:3075:1746_1920x0_80_0_0_969870225b12e601034b66b444dfc922.jpg
МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Елена Блиновская, известная также как "королева марафонов", частично признала вину по делу о неуплате налогов, сообщил корреспондент РИА Новости. "В неуплате налогов вину признаю, в остальном - нет", - заявила Блиновская. По ее словам, с 2019 года она была полностью погружена в беременность, а затем в воспитание своей новорожденной дочери. Именно по этой причине, подчеркнула она, бухгалтерия не была приоритетным вопросом.По информации следствия, "королева марафонов" при помощи своего супруга уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 млн рублей. Их них было незаконно легализовано 716 млн рублей.Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала она была заключена под домашний арест. Затем в связи с нарушением его условий "королева марафонов" была отправлена в СИЗО.Муж блогерши Алексей Блиновский находится в зоне спецоперации и имеет позывной "Брикс", сообщал ранее Пашаев РИА Новости. Он пояснял, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. При этом в конце мая осведомленный источник сообщал РИА Новости, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.
https://1prime.ru/20240830/blinovskaya-851231037.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84285/75/842857566_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bd8a7fe8bdc38b0bdbfd149af3dccc53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
елена блиновская, блогер блиновская, блогеры, суд, россия
Елена Блиновская, блогер Блиновская, блогеры, суд, РОССИЯ
16:53 30.08.2024
 
Блиновская частично признала вину в неуплате налогов

Елена Блиновская частично признала вину в неуплате налогов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу блогера Е. Блиновской
Заседание суда по делу блогера Е. Блиновской - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Елена Блиновская, известная также как "королева марафонов", частично признала вину по делу о неуплате налогов, сообщил корреспондент РИА Новости.
"В неуплате налогов вину признаю, в остальном - нет", - заявила Блиновская.
По ее словам, с 2019 года она была полностью погружена в беременность, а затем в воспитание своей новорожденной дочери. Именно по этой причине, подчеркнула она, бухгалтерия не была приоритетным вопросом.
По информации следствия, "королева марафонов" при помощи своего супруга уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 млн рублей. Их них было незаконно легализовано 716 млн рублей.
Рассмотрение ходатайства о продлении срока домашнего ареста блогеру Е. Блиновской - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части долга
16:22
Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала она была заключена под домашний арест. Затем в связи с нарушением его условий "королева марафонов" была отправлена в СИЗО.
Муж блогерши Алексей Блиновский находится в зоне спецоперации и имеет позывной "Брикс", сообщал ранее Пашаев РИА Новости. Он пояснял, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. При этом в конце мая осведомленный источник сообщал РИА Новости, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.
 
Елена Блиновскаяблогер БлиновскаяблогерысудРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала