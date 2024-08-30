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Доля расчетов в нацвалютах России и Азербайджана превысила 73 процента
Доля расчетов в нацвалютах России и Азербайджана превысила 73 процента - 30.08.2024, ПРАЙМ
Доля расчетов в нацвалютах России и Азербайджана превысила 73 процента
Доля взаиморасчетов в национальных валютах России и Азербайджана к июлю 2024 года превысила 73%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Азербайджане Михаил... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T10:38+0300
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БАКУ, 30 авг - ПРАЙМ. Доля взаиморасчетов в национальных валютах России и Азербайджана к июлю 2024 года превысила 73%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов. "Хозяйствующие субъекты России и Азербайджана активнее переходят во взаиморасчётах на наши национальные валюты. Если в 2023 году их доля составляла 58 процентов, то к июлю текущего года она превысила 73 процента. И это объективно востребованный процесс, обеспечивающий суверенитет государств, на которые внешние силы без тени смущения и оглядки на международное право пытаются оказать давление нелегитимными санкциями", - сказал российский дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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россия, азербайджан
Экономика, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН
Доля расчетов в нацвалютах России и Азербайджана превысила 73 процента
Евдокимов: доля взаиморасчетов в нацвалютах России и Азербайджана превысила 73%
БАКУ, 30 авг - ПРАЙМ. Доля взаиморасчетов в национальных валютах России и Азербайджана к июлю 2024 года превысила 73%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов.
"Хозяйствующие субъекты России и Азербайджана активнее переходят во взаиморасчётах на наши национальные валюты. Если в 2023 году их доля составляла 58 процентов, то к июлю текущего года она превысила 73 процента. И это объективно востребованный процесс, обеспечивающий суверенитет государств, на которые внешние силы без тени смущения и оглядки на международное право пытаются оказать давление нелегитимными санкциями", - сказал российский дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 11.00 мск.