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Доля расчетов в нацвалютах России и Азербайджана превысила 73 процента - 30.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Доля расчетов в нацвалютах России и Азербайджана превысила 73 процента
Доля расчетов в нацвалютах России и Азербайджана превысила 73 процента - 30.08.2024, ПРАЙМ
Доля расчетов в нацвалютах России и Азербайджана превысила 73 процента
Доля взаиморасчетов в национальных валютах России и Азербайджана к июлю 2024 года превысила 73%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Азербайджане Михаил... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T10:38+0300
2024-08-30T10:39+0300
экономика
россия
азербайджан
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БАКУ, 30 авг - ПРАЙМ. Доля взаиморасчетов в национальных валютах России и Азербайджана к июлю 2024 года превысила 73%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов. "Хозяйствующие субъекты России и Азербайджана активнее переходят во взаиморасчётах на наши национальные валюты. Если в 2023 году их доля составляла 58 процентов, то к июлю текущего года она превысила 73 процента. И это объективно востребованный процесс, обеспечивающий суверенитет государств, на которые внешние силы без тени смущения и оглядки на международное право пытаются оказать давление нелегитимными санкциями", - сказал российский дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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россия, азербайджан
Экономика, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН
10:38 30.08.2024 (обновлено: 10:39 30.08.2024)
 
Доля расчетов в нацвалютах России и Азербайджана превысила 73 процента

Евдокимов: доля взаиморасчетов в нацвалютах России и Азербайджана превысила 73%

© fotolia.com / ElnurБаку
Баку - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© fotolia.com / Elnur
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БАКУ, 30 авг - ПРАЙМ. Доля взаиморасчетов в национальных валютах России и Азербайджана к июлю 2024 года превысила 73%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов.
"Хозяйствующие субъекты России и Азербайджана активнее переходят во взаиморасчётах на наши национальные валюты. Если в 2023 году их доля составляла 58 процентов, то к июлю текущего года она превысила 73 процента. И это объективно востребованный процесс, обеспечивающий суверенитет государств, на которые внешние силы без тени смущения и оглядки на международное право пытаются оказать давление нелегитимными санкциями", - сказал российский дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯАЗЕРБАЙДЖАН
 
 
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