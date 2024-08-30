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В Еврокомиссии рассказали о значительном увеличении расходов ЕС на оборону

В Еврокомиссии рассказали о значительном увеличении расходов ЕС на оборону - 30.08.2024, ПРАЙМ

В Еврокомиссии рассказали о значительном увеличении расходов ЕС на оборону

Государства-члены ЕС за 2024 год увеличили расходы на оборону до 300 миллиардов евро, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T14:20+0300

2024-08-30T14:20+0300

2024-08-30T14:23+0300

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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – ПРАЙМ. Государства-члены ЕС за 2024 год увеличили расходы на оборону до 300 миллиардов евро, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Несмотря на то, что НАТО должна оставаться центром нашей коллективной обороны, нам нужна гораздо более серьезная европейская опора. Мы должны иметь собственные средства защиты и сдерживания от любых возможных противников. С начала войны мы уже достигли беспрецедентного прогресса", - подчеркнула она в ходе своего выступления на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге. Она также призвала переориентировать созданный изначально для экономического сотрудничества ЕС в проект по обеспечению безопасности. В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.

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