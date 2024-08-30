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"Почувствуют сразу": в Госдуме пообещали жесткий ответ на удары по России - 30.08.2024, ПРАЙМ
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"Почувствуют сразу": в Госдуме пообещали жесткий ответ на удары по России
"Почувствуют сразу": в Госдуме пообещали жесткий ответ на удары по России - 30.08.2024, ПРАЙМ
"Почувствуют сразу": в Госдуме пообещали жесткий ответ на удары по России
Москва ответит жестко и асимметрично на снятие ограничений на использование украинской армии европейского оружия для ударов по России. Об этом заявил глава... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T15:22+0300
2024-08-30T15:22+0300
политика
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удар
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Москва ответит жестко и асимметрично на снятие ограничений на использование украинской армии европейского оружия для ударов по России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Ранее Жозеп Боррель заявил, что европейские страны не желают воевать с Россией, однако удары по ней европейским оружием можно допустить, так как это поддержит Украину. "(Ответ России будет) жесткий и асимметричный и такой, что они почувствуют сразу", - сказал парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.По мнению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, поставки оружия в Украину препятствуют урегулированию конфликта и непосредственно вовлекают НАТО в противостояние. Лавров также отметил, что США и НАТО обучают персонал Украины в разных странах, что только усугубляет конфликт.
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россия, ес, удар
Политика, РОССИЯ, ЕС, удар
15:22 30.08.2024
 
"Почувствуют сразу": в Госдуме пообещали жесткий ответ на удары по России

Картаполов: Москва ответит жестко на снятие ограничений на удары по России

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАндрей Картаполов
Андрей Картаполов - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Москва ответит жестко и асимметрично на снятие ограничений на использование украинской армии европейского оружия для ударов по России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее Жозеп Боррель заявил, что европейские страны не желают воевать с Россией, однако удары по ней европейским оружием можно допустить, так как это поддержит Украину.
"(Ответ России будет) жесткий и асимметричный и такой, что они почувствуют сразу", - сказал парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.
По мнению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, поставки оружия в Украину препятствуют урегулированию конфликта и непосредственно вовлекают НАТО в противостояние. Лавров также отметил, что США и НАТО обучают персонал Украины в разных странах, что только усугубляет конфликт.
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
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