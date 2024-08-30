https://1prime.ru/20240830/passazhiropotok-851237810.html

Пассажиропоток авиакомпаний РФ за 8 месяцев превысил 63 млн человек

Пассажиропоток авиакомпаний РФ за 8 месяцев превысил 63 млн человек - 30.08.2024, ПРАЙМ

Пассажиропоток авиакомпаний РФ за 8 месяцев превысил 63 млн человек

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-июле превысил 63 миллиона человек, увеличившись почти на 7%, говорится в сообщении Росавиации. | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T19:40+0300

2024-08-30T19:40+0300

2024-08-30T19:46+0300

пассажиропоток

россия

авиакомпания

авиаперевозки

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-июле превысил 63 миллиона человек, увеличившись почти на 7%, говорится в сообщении Росавиации. "Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-июле вырос к аналогичному периоду 2023 года на 6,9% до 63,3 млн человек. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено 48,1 млн (+2,9%), на международных - 15,1 млн человек (+22%)", - отмечается в пресс-релизе агентства. При этом в июле на международных направлениях перевезено 2,7 миллиона человек (+18,7%), на внутренних линиях объемы перевозок составили 9,4 миллиона пассажиров (+0,8%). Всего в прошлом месяце услугами российских авиакомпаний воспользовались 12,1 миллиона пассажиров (+4,2%), уточнили в Росавиации.В топ-5 авиакомпаний по числу перевезенных по России пассажиров за 7 месяцев вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7 Airlines), "Россия" и "Уральские авиалинии". На их долю пришлось чуть более 69,4% всех перевозок, говорится в сообщении.Рост пассажиропотока воздушного транспорта происходит на фоне развития инфраструктуры российских аэропортов, поясняют в агентстве."Спрос в июле является во многом показательным - перед началом высокого сезона у экспертов существовали опасения как в исчерпании потенциала спроса на фоне сезонного роста цен и ограниченной емкости перевозчиков, так и в готовности внутренней туристической инфраструктуры предложить достаточное количество мест в гостиницах. Сохранение роста в июле говорит о том, что восстановление рынка продолжается, как и возвращение к долгосрочной положительной динамике пассажиропотока", - приводятся в сообщении слова руководителя аналитического центра подведомственного Росавиации Государственного НИИ гражданской авиации (ГосНИИ ГА) Федора Борисова.

https://1prime.ru/20240830/turpotok-851235569.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пассажиропоток, россия, авиакомпания, авиаперевозки