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Застройщик ПИК резко увеличил чистую прибыль в первом полугодии - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Застройщик ПИК резко увеличил чистую прибыль в первом полугодии
Застройщик ПИК резко увеличил чистую прибыль в первом полугодии - 30.08.2024, ПРАЙМ
Застройщик ПИК резко увеличил чистую прибыль в первом полугодии
Девелоперская группа ПИК в первом полугодии 2024 года увеличила чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 46% - до 40,8... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T11:12+0300
2024-08-30T11:12+0300
недвижимость
пик
мсфо
отчетность по мсфо
чистая прибыль
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Девелоперская группа ПИК в первом полугодии 2024 года увеличила чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 46% - до 40,8 миллиарда рублей, сообщается в отчете компании. Полугодовая выручка застройщика практически не изменилась, составив 264,8 миллиарда рублей. Прибыль компании до налогообложения в январе-июне выросла на 52% – до 50,4 миллиарда рублей, EBITDA – на 35%, достигнув 74,7 миллиарда рублей. ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Основной акционер компании – Сергей Гордеев, которому принадлежит 32,5% акций застройщика.
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недвижимость, пик, мсфо, отчетность по мсфо, чистая прибыль
Недвижимость, ПИК, МСФО, отчетность по МСФО, чистая прибыль
11:12 30.08.2024
 
Застройщик ПИК резко увеличил чистую прибыль в первом полугодии

ПИК увеличил чистую прибыль в первом полугодии на 46%

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд группы компаний ПИК на Московском урбанистическом форуме
Стенд группы компаний ПИК на Московском урбанистическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Девелоперская группа ПИК в первом полугодии 2024 года увеличила чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 46% - до 40,8 миллиарда рублей, сообщается в отчете компании.
Полугодовая выручка застройщика практически не изменилась, составив 264,8 миллиарда рублей.
Прибыль компании до налогообложения в январе-июне выросла на 52% – до 50,4 миллиарда рублей, EBITDA – на 35%, достигнув 74,7 миллиарда рублей.
ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Основной акционер компании – Сергей Гордеев, которому принадлежит 32,5% акций застройщика.
 
НедвижимостьПИКМСФОотчетность по МСФОчистая прибыль
 
 
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