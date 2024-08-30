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Reuters узнал о зависших платежах между Россией и Китаем на миллиарды юаней - 30.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240830/platezhi-851233949.html
Reuters узнал о зависших платежах между Россией и Китаем на миллиарды юаней
Reuters узнал о зависших платежах между Россией и Китаем на миллиарды юаней - 30.08.2024, ПРАЙМ
Reuters узнал о зависших платежах между Россией и Китаем на миллиарды юаней
Недружественная обстановка между США и Россией привела к усугублению проблем с платежами между Москвой и Пекином, пишет издание Reuters. | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T17:28+0300
2024-08-30T17:28+0300
экономика
россия
китай
юань
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Недружественная обстановка между США и Россией привела к усугублению проблем с платежами между Москвой и Пекином, пишет издание Reuters.Согласно изданию, операции с Россией были приостановлены китайскими госбанками из-за угрозы введения вторичных санкций со стороны Вашингтона. Расчеты с Китаем становятся дорогостоящими, а объем зависших сделок оценивается в десятки миллиардов юаней.В контексте таких объемов и недружественной обстановки, некоторые проблемные ситуации являются неизбежными, но Россия и Китай готовы конструктивно обсудить и решить их, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Товарооборот между Китаем и Россией в первом полугодии 2024 года вырос на 1,6%, но из-за проблем с платежами импорт из Китая сократился более чем на 1%. Представитель Китая в беседе с Reuters заявил, что торговые отношения двух стран соответствуют принципам ВТО и не направлены против третьих сторон.
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россия, китай, юань
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, юань
17:28 30.08.2024
 
Reuters узнал о зависших платежах между Россией и Китаем на миллиарды юаней

Reuters: между Россией и Китаем задерживаются платежи на миллиарды юаней

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Недружественная обстановка между США и Россией привела к усугублению проблем с платежами между Москвой и Пекином, пишет издание Reuters.
Согласно изданию, операции с Россией были приостановлены китайскими госбанками из-за угрозы введения вторичных санкций со стороны Вашингтона. Расчеты с Китаем становятся дорогостоящими, а объем зависших сделок оценивается в десятки миллиардов юаней.
В контексте таких объемов и недружественной обстановки, некоторые проблемные ситуации являются неизбежными, но Россия и Китай готовы конструктивно обсудить и решить их, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Товарооборот между Китаем и Россией в первом полугодии 2024 года вырос на 1,6%, но из-за проблем с платежами импорт из Китая сократился более чем на 1%. Представитель Китая в беседе с Reuters заявил, что торговые отношения двух стран соответствуют принципам ВТО и не направлены против третьих сторон.
Электронное табло со знаком юаня - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
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ЭкономикаРОССИЯКИТАЙюань
 
 
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