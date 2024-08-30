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Reuters узнал о зависших платежах между Россией и Китаем на миллиарды юаней

Reuters узнал о зависших платежах между Россией и Китаем на миллиарды юаней - 30.08.2024, ПРАЙМ

Reuters узнал о зависших платежах между Россией и Китаем на миллиарды юаней

Недружественная обстановка между США и Россией привела к усугублению проблем с платежами между Москвой и Пекином, пишет издание Reuters. | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T17:28+0300

2024-08-30T17:28+0300

2024-08-30T17:28+0300

экономика

россия

китай

юань

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Недружественная обстановка между США и Россией привела к усугублению проблем с платежами между Москвой и Пекином, пишет издание Reuters.Согласно изданию, операции с Россией были приостановлены китайскими госбанками из-за угрозы введения вторичных санкций со стороны Вашингтона. Расчеты с Китаем становятся дорогостоящими, а объем зависших сделок оценивается в десятки миллиардов юаней.В контексте таких объемов и недружественной обстановки, некоторые проблемные ситуации являются неизбежными, но Россия и Китай готовы конструктивно обсудить и решить их, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Товарооборот между Китаем и Россией в первом полугодии 2024 года вырос на 1,6%, но из-за проблем с платежами импорт из Китая сократился более чем на 1%. Представитель Китая в беседе с Reuters заявил, что торговые отношения двух стран соответствуют принципам ВТО и не направлены против третьих сторон.

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