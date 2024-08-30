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Правительство продлило пошлину на экспорт из России семян подсолнечника

Правительство продлило пошлину на экспорт из России семян подсолнечника - 30.08.2024, ПРАЙМ

Правительство продлило пошлину на экспорт из России семян подсолнечника

Правительство РФ продлило до 31 августа 2026 года пошлину на экспорт из РФ семян подсолнечника и плавающую пошлину по подсолнечному маслу и шроту, сообщается на | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T11:17+0300

2024-08-30T11:17+0300

2024-08-30T11:17+0300

экономика

подсолнечник

семена

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило до 31 августа 2026 года пошлину на экспорт из РФ семян подсолнечника и плавающую пошлину по подсолнечному маслу и шроту, сообщается на сайте кабмина. "Так, до 31 августа 2026 года продлевается срок действия экспортной пошлины на семена подсолнечника (в размере 50%, но не менее 32 тысяч рублей за тонну) и соевые бобы (в размере 20%, но не менее 100 долларов за тонну), а также срок действия плавающих ставок вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот", - говорится в сообщении.

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подсолнечник, семена