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Правительство продлило пошлину на экспорт из России семян подсолнечника - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Правительство продлило пошлину на экспорт из России семян подсолнечника
Правительство продлило пошлину на экспорт из России семян подсолнечника - 30.08.2024, ПРАЙМ
Правительство продлило пошлину на экспорт из России семян подсолнечника
Правительство РФ продлило до 31 августа 2026 года пошлину на экспорт из РФ семян подсолнечника и плавающую пошлину по подсолнечному маслу и шроту, сообщается на | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T11:17+0300
2024-08-30T11:17+0300
экономика
подсолнечник
семена
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило до 31 августа 2026 года пошлину на экспорт из РФ семян подсолнечника и плавающую пошлину по подсолнечному маслу и шроту, сообщается на сайте кабмина. "Так, до 31 августа 2026 года продлевается срок действия экспортной пошлины на семена подсолнечника (в размере 50%, но не менее 32 тысяч рублей за тонну) и соевые бобы (в размере 20%, но не менее 100 долларов за тонну), а также срок действия плавающих ставок вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот", - говорится в сообщении.
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подсолнечник, семена
Экономика, подсолнечник, семена
11:17 30.08.2024
 
Правительство продлило пошлину на экспорт из России семян подсолнечника

Кабмин продлил до 2026 года пошлину на экспорт из России семян подсолнечника

© РИА Новости . Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанк" Подсолнечник
 Подсолнечник - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило до 31 августа 2026 года пошлину на экспорт из РФ семян подсолнечника и плавающую пошлину по подсолнечному маслу и шроту, сообщается на сайте кабмина.
"Так, до 31 августа 2026 года продлевается срок действия экспортной пошлины на семена подсолнечника (в размере 50%, но не менее 32 тысяч рублей за тонну) и соевые бобы (в размере 20%, но не менее 100 долларов за тонну), а также срок действия плавающих ставок вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот", - говорится в сообщении.
 
Экономикаподсолнечниксемена
 
 
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