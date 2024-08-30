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В ЛДПР предложили создать в приграничье специальную экономическую зону

В ЛДПР предложили создать в приграничье специальную экономическую зону - 30.08.2024, ПРАЙМ

В ЛДПР предложили создать в приграничье специальную экономическую зону

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать в приграничных регионах специальную экономическую зону для дополнительной поддержки местных предпринимателей. | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T06:36+0300

2024-08-30T06:36+0300

2024-08-30T06:36+0300

экономика

сэз

приграничные территории

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать в приграничных регионах специальную экономическую зону для дополнительной поддержки местных предпринимателей. "Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой создания после отмены режима контртеррористической операции (КТО) на территориях Брянской, Белгородской и Курской областей специальной экономической зоны для дополнительной поддержки местных предпринимателей", - сообщила пресс-служба ЛДПР. Он отметил, что сейчас местным предпринимателям, занимающимся производством, сельским хозяйством, сферой обслуживания и другим, приходится очень тяжело. "Поэтому я считаю целесообразным по окончании режима контртеррористической операции в приграничных районах ввести режим специальной экономической зоны для снижения налоговой нагрузки на предпринимателей и введения для них дополнительных льгот. Уверен, что это существенно оживит экономику в Брянщине", – рассказал Слуцкий на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Кроме того, парламентарий заявил о необходимости предоставления отсрочки платежей по кредитам для бизнеса в Брянской области до завершения КТО. "Мы будем и дальше наращивать с вами взаимодействие по разработке мер экономической поддержки для всех пострадавших предприятий в текущих условиях. Учитывая положение предпринимателей в зоне боевых столкновений, отсрочка позволит бизнесу выжить и сохранить рабочие места в регионе. Так будет справедливо", – добавил Слуцкий. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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сэз, приграничные территории