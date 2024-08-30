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"Магнит" в первом полугодии нарастил выручку до 1,46 трлн рублей - 30.08.2024, ПРАЙМ
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"Магнит" в первом полугодии нарастил выручку до 1,46 трлн рублей
"Магнит" в первом полугодии нарастил выручку до 1,46 трлн рублей - 30.08.2024, ПРАЙМ
"Магнит" в первом полугодии нарастил выручку до 1,46 трлн рублей
Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в первом квартале текущего года увеличил общую выручку на 18,8% по сравнению с показателем за аналогичный... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T20:00+0300
2024-08-30T20:19+0300
чистая прибыль
выручка
ритейлер магнит
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в первом квартале текущего года увеличил общую выручку на 18,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого - до 1,46 триллиона рублей, говорится в сообщении компании. Также уточняется, что "Магнит" в прошлом полугодии уменьшил чистую прибыль по МСФО на 39,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 22,435 миллиарда рублей."Чистая прибыль уменьшилась на 39,9% год к году до 22,4 миллиарда рублей.... Чистая прибыль, скорректированная на убыток по курсовым разницам, составила 26,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении."Компания закрыла сделку по покупке 33,01% сети "Самбери" и в соответствии с правилами МСФО консолидировала ее показатели в финансовые результаты группы с 11 января 2024 года. В результате общая выручка выросла на 18,8% год к году до 1 460,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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чистая прибыль, выручка, ритейлер магнит
чистая прибыль, выручка, ритейлер Магнит
20:00 30.08.2024 (обновлено: 20:19 30.08.2024)
 
"Магнит" в первом полугодии нарастил выручку до 1,46 трлн рублей

"Магнит" в первом полугодии увеличил выручку на 18,8%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗапуск киосков "Магнит" в Краснодаре
Запуск киосков Магнит в Краснодаре - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в первом квартале текущего года увеличил общую выручку на 18,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого - до 1,46 триллиона рублей, говорится в сообщении компании.
Также уточняется, что "Магнит" в прошлом полугодии уменьшил чистую прибыль по МСФО на 39,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 22,435 миллиарда рублей.
"Чистая прибыль уменьшилась на 39,9% год к году до 22,4 миллиарда рублей.... Чистая прибыль, скорректированная на убыток по курсовым разницам, составила 26,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
"Компания закрыла сделку по покупке 33,01% сети "Самбери" и в соответствии с правилами МСФО консолидировала ее показатели в финансовые результаты группы с 11 января 2024 года. В результате общая выручка выросла на 18,8% год к году до 1 460,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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