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Кабмин установил экспортные пошлины на семена рапса
Кабмин установил экспортные пошлины на семена рапса - 30.08.2024, ПРАЙМ
Кабмин установил экспортные пошлины на семена рапса
Правительство РФ установило с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026 года экспортные пошлины на семена рапса, сообщается на сайте кабмина. | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T11:20+0300
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ установило с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026 года экспортные пошлины на семена рапса, сообщается на сайте кабмина. "С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026 года устанавливаются экспортные пошлины на семена рапса взамен действующего временного запрета на вывоз. Размер ставки составит 30%, но не менее 165 евро за тонну", - говорится в сообщении.
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россия, рапс
Кабмин установил экспортные пошлины на семена рапса
Кабмин установил экспортные пошлины на семена рапса до конца августа 2026 года
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ установило с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026 года экспортные пошлины на семена рапса, сообщается на сайте кабмина.
"С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026 года устанавливаются экспортные пошлины на семена рапса взамен действующего временного запрета на вывоз. Размер ставки составит 30%, но не менее 165 евро за тонну", - говорится в сообщении.