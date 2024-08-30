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Кабмин установил экспортные пошлины на семена рапса - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Кабмин установил экспортные пошлины на семена рапса
Кабмин установил экспортные пошлины на семена рапса - 30.08.2024, ПРАЙМ
Кабмин установил экспортные пошлины на семена рапса
Правительство РФ установило с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026 года экспортные пошлины на семена рапса, сообщается на сайте кабмина. | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T11:20+0300
2024-08-30T11:20+0300
экономика
россия
рапс
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ установило с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026 года экспортные пошлины на семена рапса, сообщается на сайте кабмина. "С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026 года устанавливаются экспортные пошлины на семена рапса взамен действующего временного запрета на вывоз. Размер ставки составит 30%, но не менее 165 евро за тонну", - говорится в сообщении.
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россия, рапс
Экономика, РОССИЯ, рапс
11:20 30.08.2024
 
Кабмин установил экспортные пошлины на семена рапса

Кабмин установил экспортные пошлины на семена рапса до конца августа 2026 года

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ установило с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026 года экспортные пошлины на семена рапса, сообщается на сайте кабмина.
"С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026 года устанавливаются экспортные пошлины на семена рапса взамен действующего временного запрета на вывоз. Размер ставки составит 30%, но не менее 165 евро за тонну", - говорится в сообщении.
 
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