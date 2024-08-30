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Кабмин установил экспортные пошлины на семена рапса

Кабмин установил экспортные пошлины на семена рапса - 30.08.2024, ПРАЙМ

Кабмин установил экспортные пошлины на семена рапса

Правительство РФ установило с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026 года экспортные пошлины на семена рапса, сообщается на сайте кабмина. | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T11:20+0300

2024-08-30T11:20+0300

2024-08-30T11:20+0300

экономика

россия

рапс

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ установило с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026 года экспортные пошлины на семена рапса, сообщается на сайте кабмина. "С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026 года устанавливаются экспортные пошлины на семена рапса взамен действующего временного запрета на вывоз. Размер ставки составит 30%, но не менее 165 евро за тонну", - говорится в сообщении.

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