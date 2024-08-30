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Миссия ЕС в Армении собирает разведданные против России, сообщил посол
Миссия ЕС в Армении собирает разведданные против России, сообщил посол - 30.08.2024, ПРАЙМ
Миссия ЕС в Армении собирает разведданные против России, сообщил посол
Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении собирает разведывательные данных против Азербайджана, Ирана и Российской Федерации, сообщил в беседе с РИА Новости... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T06:22+0300
2024-08-30T06:22+0300
2024-08-30T06:30+0300
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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении собирает разведывательные данных против Азербайджана, Ирана и Российской Федерации, сообщил в беседе с РИА Новости посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов. По его словам, после того, как к наблюдательной миссии Евросоюза в Армении подключился канадский "эксперт", эта миссия "фактически превратилась в натовскую операцию с сомнительными целями". "Фактически она ведет сбор разведданных против Азербайджана, Ирана и России", - сообщил российский дипломат.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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ес, разведка, россия
Миссия ЕС в Армении собирает разведданные против России, сообщил посол
Посол РФ: миссия ЕС в Армении собирает данные против Азербайджана, Ирана и РФ
МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении собирает разведывательные данных против Азербайджана, Ирана и Российской Федерации, сообщил в беседе с РИА Новости посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.
По его словам, после того, как к наблюдательной миссии Евросоюза в Армении подключился канадский "эксперт", эта миссия "фактически превратилась в натовскую операцию с сомнительными целями".
"Фактически она ведет сбор разведданных против Азербайджана, Ирана и России", - сообщил российский дипломат.
В посольстве РФ рассказали о будущем в отношениях России и Армении
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.