https://1prime.ru/20240830/raveddannye-851216980.html

Миссия ЕС в Армении собирает разведданные против России, сообщил посол

Миссия ЕС в Армении собирает разведданные против России, сообщил посол - 30.08.2024, ПРАЙМ

Миссия ЕС в Армении собирает разведданные против России, сообщил посол

Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении собирает разведывательные данных против Азербайджана, Ирана и Российской Федерации, сообщил в беседе с РИА Новости... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T06:22+0300

2024-08-30T06:22+0300

2024-08-30T06:30+0300

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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении собирает разведывательные данных против Азербайджана, Ирана и Российской Федерации, сообщил в беседе с РИА Новости посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов. По его словам, после того, как к наблюдательной миссии Евросоюза в Армении подключился канадский "эксперт", эта миссия "фактически превратилась в натовскую операцию с сомнительными целями". "Фактически она ведет сбор разведданных против Азербайджана, Ирана и России", - сообщил российский дипломат.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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