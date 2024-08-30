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В Минвостоке рассказали о плане развития города-спутника Владивостока - 30.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Минвостоке рассказали о плане развития города-спутника Владивостока
В Минвостоке рассказали о плане развития города-спутника Владивостока - 30.08.2024, ПРАЙМ
В Минвостоке рассказали о плане развития города-спутника Владивостока
План развития города-спутника Владивостока прорабатывается с федеральным кабинетом министров, документ планируется представить на стратегической сессии... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T06:47+0300
2024-08-30T06:48+0300
экономика
приморский край
развитие
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. План развития города-спутника Владивостока прорабатывается с федеральным кабинетом министров, документ планируется представить на стратегической сессии правительства, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Очень глубоко и детально синхронизируем планы развития города-спутника со всеми нашими коллегами по правительству. Прежде всего, конечно, с Минстроем - буквально на днях проводили совместное совещание с министром строительства Иреком Энваровичем Файзуллиным. Будем готовить представление этого проекта на стратегической сессии правительства по развитию Дальнего Востока для того, чтобы в конечном итоге выйти на комплексный план развития территории", - сказал Чекунков. Он пояснил, что реализация такого масштабного проекта, как строительство города-спутника Владивостока - задача всего правительства, всех органов власти для того, чтобы синхронизировать создание транспортной инфраструктуры, энергетической, коммунальной, социальной, развлекательной. Соглашение о создании города-спутника недалеко от Владивостока было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2021 года между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "Про Город". По информации Минвостокразвития, под проект отведены три площадки в Надеждинском муниципальном районе в границах ТОР "Приморье" общей площадью 1,4 тысячи гектаров, градостроительный потенциал территории оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
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приморский край, развитие
Экономика, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, развитие
06:47 30.08.2024 (обновлено: 06:48 30.08.2024)
 
В Минвостоке рассказали о плане развития города-спутника Владивостока

Минвосток: власти прорабатывают план развития города-спутника Владивостока

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМакет игорной зоны "Приморье"
Макет игорной зоны Приморье - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. План развития города-спутника Владивостока прорабатывается с федеральным кабинетом министров, документ планируется представить на стратегической сессии правительства, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Очень глубоко и детально синхронизируем планы развития города-спутника со всеми нашими коллегами по правительству. Прежде всего, конечно, с Минстроем - буквально на днях проводили совместное совещание с министром строительства Иреком Энваровичем Файзуллиным. Будем готовить представление этого проекта на стратегической сессии правительства по развитию Дальнего Востока для того, чтобы в конечном итоге выйти на комплексный план развития территории", - сказал Чекунков.
Он пояснил, что реализация такого масштабного проекта, как строительство города-спутника Владивостока - задача всего правительства, всех органов власти для того, чтобы синхронизировать создание транспортной инфраструктуры, энергетической, коммунальной, социальной, развлекательной.
Города России. Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
ВЭФ во Владивостоке посетит руководство Китая
24 августа, 13:39
Соглашение о создании города-спутника недалеко от Владивостока было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2021 года между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "Про Город". По информации Минвостокразвития, под проект отведены три площадки в Надеждинском муниципальном районе в границах ТОР "Приморье" общей площадью 1,4 тысячи гектаров, градостроительный потенциал территории оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
 
ЭкономикаПРИМОРСКИЙ КРАЙразвитие
 
 
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