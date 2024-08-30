https://1prime.ru/20240830/razvitie-851217399.html

В Минвостоке рассказали о плане развития города-спутника Владивостока

В Минвостоке рассказали о плане развития города-спутника Владивостока - 30.08.2024, ПРАЙМ

В Минвостоке рассказали о плане развития города-спутника Владивостока

План развития города-спутника Владивостока прорабатывается с федеральным кабинетом министров, документ планируется представить на стратегической сессии... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T06:47+0300

2024-08-30T06:47+0300

2024-08-30T06:48+0300

экономика

приморский край

развитие

https://cdnn.1prime.ru/img/76591/35/765913553_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_e1e4e0aa5f6c0ebf2e48000c713651e2.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. План развития города-спутника Владивостока прорабатывается с федеральным кабинетом министров, документ планируется представить на стратегической сессии правительства, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Очень глубоко и детально синхронизируем планы развития города-спутника со всеми нашими коллегами по правительству. Прежде всего, конечно, с Минстроем - буквально на днях проводили совместное совещание с министром строительства Иреком Энваровичем Файзуллиным. Будем готовить представление этого проекта на стратегической сессии правительства по развитию Дальнего Востока для того, чтобы в конечном итоге выйти на комплексный план развития территории", - сказал Чекунков. Он пояснил, что реализация такого масштабного проекта, как строительство города-спутника Владивостока - задача всего правительства, всех органов власти для того, чтобы синхронизировать создание транспортной инфраструктуры, энергетической, коммунальной, социальной, развлекательной. Соглашение о создании города-спутника недалеко от Владивостока было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2021 года между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "Про Город". По информации Минвостокразвития, под проект отведены три площадки в Надеждинском муниципальном районе в границах ТОР "Приморье" общей площадью 1,4 тысячи гектаров, градостроительный потенциал территории оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

https://1prime.ru/20240824/vef-851100498.html

приморский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

приморский край, развитие