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Медведев объяснил, зачем Западу война "до последнего украинца"

Медведев объяснил, зачем Западу война "до последнего украинца" - 30.08.2024, ПРАЙМ

Медведев объяснил, зачем Западу война "до последнего украинца"

Западные страны не заинтересованы в помощи украинскому народу, им необходимы только ресурсы Украины, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T10:02+0300

2024-08-30T10:02+0300

2024-08-30T10:02+0300

украина

запад

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Западные страны не заинтересованы в помощи украинскому народу, им необходимы только ресурсы Украины, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Их цель отнюдь не в том, чтобы облагодетельствовать несчастный украинский народ, на который им всегда было плевать. Доступ к полезным ископаемым – вот что может компенсировать потоки невозвратных денег, которые тают прямо на глазах", - написал политик.Открытые источники оценивают стоимость минерально-сырьевой базы Украины в 14,8 триллиона долларов, причем большая часть этого богатства находится в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Крыму, Запорожской и Херсонской областях. отметил он.Западу необходима война "до последнего украинца", чтобы получить заветный доступ к полезным ископаемым. Кроме того, западным странам нужно компенсировать затраты на военные действия на Украине. По этой причине, им необходимо прорваться на Донбасс."Причина банальна: нужны деньги. Бабло – или лавэ, иными словами. И проворовавшейся вдрызг преступной клике Зеленского, которая привела экономику умирающей страны к катастрофе, но которой нужно будет оплачивать счета спонсоров кровавой бойни", - написал политик.

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украина

запад

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украина, запад