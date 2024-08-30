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Медведев объяснил, зачем Западу война "до последнего украинца"
Медведев объяснил, зачем Западу война "до последнего украинца" - 30.08.2024, ПРАЙМ
Медведев объяснил, зачем Западу война "до последнего украинца"
Западные страны не заинтересованы в помощи украинскому народу, им необходимы только ресурсы Украины, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T10:02+0300
2024-08-30T10:02+0300
2024-08-30T10:02+0300
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запад
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Западные страны не заинтересованы в помощи украинскому народу, им необходимы только ресурсы Украины, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Их цель отнюдь не в том, чтобы облагодетельствовать несчастный украинский народ, на который им всегда было плевать. Доступ к полезным ископаемым – вот что может компенсировать потоки невозвратных денег, которые тают прямо на глазах", - написал политик.Открытые источники оценивают стоимость минерально-сырьевой базы Украины в 14,8 триллиона долларов, причем большая часть этого богатства находится в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Крыму, Запорожской и Херсонской областях. отметил он.Западу необходима война "до последнего украинца", чтобы получить заветный доступ к полезным ископаемым. Кроме того, западным странам нужно компенсировать затраты на военные действия на Украине. По этой причине, им необходимо прорваться на Донбасс."Причина банальна: нужны деньги. Бабло – или лавэ, иными словами. И проворовавшейся вдрызг преступной клике Зеленского, которая привела экономику умирающей страны к катастрофе, но которой нужно будет оплачивать счета спонсоров кровавой бойни", - написал политик.
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украина, запад
Медведев объяснил, зачем Западу война "до последнего украинца"
Медведев: Западу нужна война "до последнего украинца", чтобы заполучить ресурсы
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ.
Западные страны не заинтересованы в помощи украинскому народу, им необходимы только ресурсы Украины, заявил
зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Их цель отнюдь не в том, чтобы облагодетельствовать несчастный украинский народ, на который им всегда было плевать. Доступ к полезным ископаемым – вот что может компенсировать потоки невозвратных денег, которые тают прямо на глазах", - написал политик.
Открытые источники оценивают стоимость минерально-сырьевой базы Украины в 14,8 триллиона долларов, причем большая часть этого богатства находится в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Крыму, Запорожской и Херсонской областях. отметил он.
Западу необходима война "до последнего украинца", чтобы получить заветный доступ к полезным ископаемым. Кроме того, западным странам нужно компенсировать затраты на военные действия на Украине. По этой причине, им необходимо прорваться на Донбасс.
"Причина банальна: нужны деньги. Бабло – или лавэ, иными словами. И проворовавшейся вдрызг преступной клике Зеленского, которая привела экономику умирающей страны к катастрофе, но которой нужно будет оплачивать счета спонсоров кровавой бойни", - написал политик.
Здорово испугались. Европа больше не хранит на Украине свой ценный ресурс