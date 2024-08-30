Нефть, санкции и ВВП США: до свидания, лето

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. В четверг, 29 августа, по итогам торгов рублевые пары закрылись ростом. Российская валюта продолжает торговаться с умеренным снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 0,58%, до 91,07 руб., евро/рубль - на 0,60%, до 100,28 руб., юань/рубль - на 0,67%, до 11,92 руб. Рубль с начала августа находится под давлением. На него оказывает влияние целый ряд факторов. Снижение цен на нефть, начавшееся с июля, сократило валютную выручку экспортеров. Кроме того, наблюдается уменьшение экспорта в количественном выражении из-за санкций, сложной геополитической ситуации и ослабления спроса в Китае. В то же время импорт может начать восстанавливаться по мере адаптации компаний к новым санкционным ограничениям. Ситуацию усугубляет сокращение вдвое доли экспортной выручки (до 40%), обязательной к возврату в страну. Завершение налогового периода также снизило спрос на рубли. Что касается нефтяного рынка, цена на нефть по итогам дня показала рост на фоне позитивных статистических данных из США. Баррель Brent подорожал на 1,76%, до $78,75. Поддержку ценам оказал пересмотр оценки роста ВВП США во втором квартале с повышением до 3% в годовом выражении, а также снижение количества новых заявок на пособие по безработице в США. Кроме того, значительное влияние на рынок оказывает ситуация в Ливии, где власти восточной части страны объявили о прекращении добычи на всех нефтяных месторождениях на подконтрольной им территории. В пятницу, 30 августа, на торгах в Азии нефть торгуется на уровне $79,04. Участники рынка внимательно следят за развитием геополитической обстановки и экономическими показателями ключевых стран, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшую динамику цен на нефть и курсы валют. Пара доллар/рубль закрепилась выше 90,50 руб. Если торги в пятницу закроются выше него, то со следующей недели движение может продолжиться в направлении 93,50 руб. Рост рублевых пар не быстрый, поэтому для ЦБ текущая волатильность на рынке не вызывает озабоченности. Верхняя граница коридора для пары доллар/рубль - 94,60 руб. Поскольку ликвидность рынка и объемы низкие, то в моменте возможны резкие ценовые колебания. Повышенные объемы на рынке наблюдаются обычно в первые три часа торгов основной сессии. Индекс Мосбиржи вырос на 0,31%, до 2708,27 п., индекс РТС - на 0,30%, до 932,88 п. Покупатели пытаются удержать уровень 2650, но учитывая, что не получится отбиться на ослабевающем рубле, то высока вероятность дальнейшего падения до 2560 п.
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. В четверг, 29 августа, по итогам торгов рублевые пары закрылись ростом. Российская валюта продолжает торговаться с умеренным снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 0,58%, до 91,07 руб., евро/рубль - на 0,60%, до 100,28 руб., юань/рубль - на 0,67%, до 11,92 руб.
Рубль с начала августа находится под давлением. На него оказывает влияние целый ряд факторов. Снижение цен на нефть, начавшееся с июля, сократило валютную выручку экспортеров. Кроме того, наблюдается уменьшение экспорта в количественном выражении из-за санкций, сложной геополитической ситуации и ослабления спроса в Китае. В то же время импорт может начать восстанавливаться по мере адаптации компаний к новым санкционным ограничениям. Ситуацию усугубляет сокращение вдвое доли экспортной выручки (до 40%), обязательной к возврату в страну. Завершение налогового периода также снизило спрос на рубли.
Что касается нефтяного рынка, цена на нефть по итогам дня показала рост на фоне позитивных статистических данных из США. Баррель Brent подорожал на 1,76%, до $78,75. Поддержку ценам оказал пересмотр оценки роста ВВП США во втором квартале с повышением до 3% в годовом выражении, а также снижение количества новых заявок на пособие по безработице в США. Кроме того, значительное влияние на рынок оказывает ситуация в Ливии, где власти восточной части страны объявили о прекращении добычи на всех нефтяных месторождениях на подконтрольной им территории.
В пятницу, 30 августа, на торгах в Азии нефть торгуется на уровне $79,04. Участники рынка внимательно следят за развитием геополитической обстановки и экономическими показателями ключевых стран, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшую динамику цен на нефть и курсы валют.
Пара доллар/рубль закрепилась выше 90,50 руб. Если торги в пятницу закроются выше него, то со следующей недели движение может продолжиться в направлении 93,50 руб. Рост рублевых пар не быстрый, поэтому для ЦБ текущая волатильность на рынке не вызывает озабоченности. Верхняя граница коридора для пары доллар/рубль - 94,60 руб. Поскольку ликвидность рынка и объемы низкие, то в моменте возможны резкие ценовые колебания. Повышенные объемы на рынке наблюдаются обычно в первые три часа торгов основной сессии.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,31%, до 2708,27 п., индекс РТС - на 0,30%, до 932,88 п. Покупатели пытаются удержать уровень 2650, но учитывая, что не получится отбиться на ослабевающем рубле, то высока вероятность дальнейшего падения до 2560 п.
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