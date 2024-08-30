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Корпоративный позитив - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Корпоративный позитив
Корпоративный позитив - 30.08.2024, ПРАЙМ
Корпоративный позитив
Индекс Мосбиржи закрылся в плюсе — 2718 п. и +0,7%. На рынке сильно волатильно, но, по нашим оценкам, бенчмарк трамбует дно и готовится к развороту после... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T09:48+0300
2024-08-30T09:49+0300
мнения аналитиков
рынок
ценные бумаги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851219753.jpg?1725000540
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи закрылся в плюсе — 2718 п. и +0,7%. На рынке сильно волатильно, но, по нашим оценкам, бенчмарк трамбует дно и готовится к развороту после масштабного падения на 25% с годового максимума.Сильнее рынка — акции Газпрома (+4,6%). Вышла отчетность за I полугодие: по привычке многие ждали негатив, а там был явный корпоративный позитив — чистая прибыль скакнула более чем в три раза относительно аналогичного периода 2023 г. Акции взмыли ввысь — на закрытии дороже 130 руб. Фундаментально пока осторожно оцениваем к 150 руб., но все может измениться в лучшую сторону, если будет ясность с "Силой Сибири–2".Слабее рынка — бумаги Сегежи (-12%). Отвесное падение продолжается. Новый исторический минимум на 1,075 руб. С начала года уже -70%. Корпорация объявила о допэмиссии бумаг, но параметры цены не раскрыла: вот на такой неопределенности акции и не могут остановиться на спуске. Пока это чисто спекулятивный инструмент.Рубль завершает лето в биржевом боковике: для юаня это были границы 12–11,5, и курс в них уложился. Закрытие четверга у 11,92. Внебиржевые доллар и евро, напротив, сильно окрепли свыше 6%: котировки ЦБ на 30 августа по доллару 91,45, а евро у 101,77. Ожидаем, что в сентябре курсы инвалют будут пониже текущих: фьючерсы на доллар и евро в двухпроцентной бэквордации.
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, ценные бумаги
Мнения аналитиков, Рынок, ценные бумаги
09:48 30.08.2024 (обновлено: 09:49 30.08.2024)
 

Корпоративный позитив

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи закрылся в плюсе — 2718 п. и +0,7%. На рынке сильно волатильно, но, по нашим оценкам, бенчмарк трамбует дно и готовится к развороту после масштабного падения на 25% с годового максимума.
Сильнее рынка — акции Газпрома (+4,6%). Вышла отчетность за I полугодие: по привычке многие ждали негатив, а там был явный корпоративный позитив — чистая прибыль скакнула более чем в три раза относительно аналогичного периода 2023 г. Акции взмыли ввысь — на закрытии дороже 130 руб. Фундаментально пока осторожно оцениваем к 150 руб., но все может измениться в лучшую сторону, если будет ясность с "Силой Сибири–2".
Слабее рынка — бумаги Сегежи (-12%). Отвесное падение продолжается. Новый исторический минимум на 1,075 руб. С начала года уже -70%. Корпорация объявила о допэмиссии бумаг, но параметры цены не раскрыла: вот на такой неопределенности акции и не могут остановиться на спуске. Пока это чисто спекулятивный инструмент.
Рубль завершает лето в биржевом боковике: для юаня это были границы 12–11,5, и курс в них уложился. Закрытие четверга у 11,92. Внебиржевые доллар и евро, напротив, сильно окрепли свыше 6%: котировки ЦБ на 30 августа по доллару 91,45, а евро у 101,77. Ожидаем, что в сентябре курсы инвалют будут пониже текущих: фьючерсы на доллар и евро в двухпроцентной бэквордации.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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