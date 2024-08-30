МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи закрылся в плюсе — 2718 п. и +0,7%. На рынке сильно волатильно, но, по нашим оценкам, бенчмарк трамбует дно и готовится к развороту после масштабного падения на 25% с годового максимума.Сильнее рынка — акции Газпрома (+4,6%). Вышла отчетность за I полугодие: по привычке многие ждали негатив, а там был явный корпоративный позитив — чистая прибыль скакнула более чем в три раза относительно аналогичного периода 2023 г. Акции взмыли ввысь — на закрытии дороже 130 руб. Фундаментально пока осторожно оцениваем к 150 руб., но все может измениться в лучшую сторону, если будет ясность с "Силой Сибири–2".Слабее рынка — бумаги Сегежи (-12%). Отвесное падение продолжается. Новый исторический минимум на 1,075 руб. С начала года уже -70%. Корпорация объявила о допэмиссии бумаг, но параметры цены не раскрыла: вот на такой неопределенности акции и не могут остановиться на спуске. Пока это чисто спекулятивный инструмент.Рубль завершает лето в биржевом боковике: для юаня это были границы 12–11,5, и курс в них уложился. Закрытие четверга у 11,92. Внебиржевые доллар и евро, напротив, сильно окрепли свыше 6%: котировки ЦБ на 30 августа по доллару 91,45, а евро у 101,77. Ожидаем, что в сентябре курсы инвалют будут пониже текущих: фьючерсы на доллар и евро в двухпроцентной бэквордации.
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи закрылся в плюсе — 2718 п. и +0,7%. На рынке сильно волатильно, но, по нашим оценкам, бенчмарк трамбует дно и готовится к развороту после масштабного падения на 25% с годового максимума.
Сильнее рынка — акции Газпрома (+4,6%). Вышла отчетность за I полугодие: по привычке многие ждали негатив, а там был явный корпоративный позитив — чистая прибыль скакнула более чем в три раза относительно аналогичного периода 2023 г. Акции взмыли ввысь — на закрытии дороже 130 руб. Фундаментально пока осторожно оцениваем к 150 руб., но все может измениться в лучшую сторону, если будет ясность с "Силой Сибири–2".
Слабее рынка — бумаги Сегежи (-12%). Отвесное падение продолжается. Новый исторический минимум на 1,075 руб. С начала года уже -70%. Корпорация объявила о допэмиссии бумаг, но параметры цены не раскрыла: вот на такой неопределенности акции и не могут остановиться на спуске. Пока это чисто спекулятивный инструмент.
Рубль завершает лето в биржевом боковике: для юаня это были границы 12–11,5, и курс в них уложился. Закрытие четверга у 11,92. Внебиржевые доллар и евро, напротив, сильно окрепли свыше 6%: котировки ЦБ на 30 августа по доллару 91,45, а евро у 101,77. Ожидаем, что в сентябре курсы инвалют будут пониже текущих: фьючерсы на доллар и евро в двухпроцентной бэквордации.
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