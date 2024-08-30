Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу кредитной карты - 30.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240830/shtraf-851221160.html
ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу кредитной карты
ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу кредитной карты - 30.08.2024, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу кредитной карты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк на 500 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу кредитной карты, сообщает пресс-служба... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T10:34+0300
2024-08-30T10:34+0300
фас рф
альфа-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/82850/13/828501366_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_7bb69528fe90f12c436df27023ec3169.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк на 500 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу кредитной карты, сообщает пресс-служба ведомства. "ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу кредитной карты. В рекламе отсутствовала информация о существенных условиях финансовой услуги", - говорится в сообщении. Как сообщается, ранее в ведомство поступили обращения граждан с жалобами на рекламу, которая транслировалась на телеканале "Муз-ТВ". В рекламе содержалась привлекательная для потребителей информация о бесплатном обслуживании, о бесплатном снятии наличных с кредитной карты и ежемесячном кэшбэке от 30% до 50%. Однако сведения о полной стоимости финансовой услуги и о том, что максимальная сумма кэшбэка составляет 5 тысяч рублей, а лимит снятия наличных - 50 тысяч рублей, были указаны в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. "Такие действия могут ввести потребителей в заблуждение и являются нарушением закона о рекламе. Служба признала рекламу ненадлежащей и назначила АО "Альфа-банк" штраф в размере 500 000 рублей", - сообщило ведомство.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82850/13/828501366_0:0:1709:1282_1920x0_80_0_0_d2647cbf9fa3ccb55c1a9f909b4df8ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фас рф, альфа-банк
ФАС РФ, Альфа-банк
10:34 30.08.2024
 
ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу кредитной карты

ФАС оштрафовала на 500 тыс руб Альфа-банк за ненадлежащую рекламу кредитной карты

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОплата покупок с мобильного телефона
Оплата покупок с мобильного телефона - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк на 500 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу кредитной карты, сообщает пресс-служба ведомства.
"ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу кредитной карты. В рекламе отсутствовала информация о существенных условиях финансовой услуги", - говорится в сообщении.
Как сообщается, ранее в ведомство поступили обращения граждан с жалобами на рекламу, которая транслировалась на телеканале "Муз-ТВ".
В рекламе содержалась привлекательная для потребителей информация о бесплатном обслуживании, о бесплатном снятии наличных с кредитной карты и ежемесячном кэшбэке от 30% до 50%. Однако сведения о полной стоимости финансовой услуги и о том, что максимальная сумма кэшбэка составляет 5 тысяч рублей, а лимит снятия наличных - 50 тысяч рублей, были указаны в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.
"Такие действия могут ввести потребителей в заблуждение и являются нарушением закона о рекламе. Служба признала рекламу ненадлежащей и назначила АО "Альфа-банк" штраф в размере 500 000 рублей", - сообщило ведомство.
 
ФАС РФАльфа-банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала