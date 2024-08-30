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ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу кредитной карты
ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу кредитной карты - 30.08.2024, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу кредитной карты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк на 500 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу кредитной карты, сообщает пресс-служба... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T10:34+0300
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2024-08-30T10:34+0300
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк на 500 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу кредитной карты, сообщает пресс-служба ведомства. "ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу кредитной карты. В рекламе отсутствовала информация о существенных условиях финансовой услуги", - говорится в сообщении. Как сообщается, ранее в ведомство поступили обращения граждан с жалобами на рекламу, которая транслировалась на телеканале "Муз-ТВ". В рекламе содержалась привлекательная для потребителей информация о бесплатном обслуживании, о бесплатном снятии наличных с кредитной карты и ежемесячном кэшбэке от 30% до 50%. Однако сведения о полной стоимости финансовой услуги и о том, что максимальная сумма кэшбэка составляет 5 тысяч рублей, а лимит снятия наличных - 50 тысяч рублей, были указаны в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. "Такие действия могут ввести потребителей в заблуждение и являются нарушением закона о рекламе. Служба признала рекламу ненадлежащей и назначила АО "Альфа-банк" штраф в размере 500 000 рублей", - сообщило ведомство.
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фас рф, альфа-банк
ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу кредитной карты
ФАС оштрафовала на 500 тыс руб Альфа-банк за ненадлежащую рекламу кредитной карты
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк на 500 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу кредитной карты, сообщает пресс-служба ведомства.
"ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу кредитной карты. В рекламе отсутствовала информация о существенных условиях финансовой услуги", - говорится в сообщении.
Как сообщается, ранее в ведомство поступили обращения граждан с жалобами на рекламу, которая транслировалась на телеканале "Муз-ТВ".
В рекламе содержалась привлекательная для потребителей информация о бесплатном обслуживании, о бесплатном снятии наличных с кредитной карты и ежемесячном кэшбэке от 30% до 50%. Однако сведения о полной стоимости финансовой услуги и о том, что максимальная сумма кэшбэка составляет 5 тысяч рублей, а лимит снятия наличных - 50 тысяч рублей, были указаны в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.
"Такие действия могут ввести потребителей в заблуждение и являются нарушением закона о рекламе. Служба признала рекламу ненадлежащей и назначила АО "Альфа-банк" штраф в размере 500 000 рублей", - сообщило ведомство.