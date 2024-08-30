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ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу кредитной карты

ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу кредитной карты - 30.08.2024, ПРАЙМ

ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу кредитной карты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк на 500 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу кредитной карты, сообщает пресс-служба... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T10:34+0300

2024-08-30T10:34+0300

2024-08-30T10:34+0300

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк на 500 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу кредитной карты, сообщает пресс-служба ведомства. "ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу кредитной карты. В рекламе отсутствовала информация о существенных условиях финансовой услуги", - говорится в сообщении. Как сообщается, ранее в ведомство поступили обращения граждан с жалобами на рекламу, которая транслировалась на телеканале "Муз-ТВ". В рекламе содержалась привлекательная для потребителей информация о бесплатном обслуживании, о бесплатном снятии наличных с кредитной карты и ежемесячном кэшбэке от 30% до 50%. Однако сведения о полной стоимости финансовой услуги и о том, что максимальная сумма кэшбэка составляет 5 тысяч рублей, а лимит снятия наличных - 50 тысяч рублей, были указаны в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. "Такие действия могут ввести потребителей в заблуждение и являются нарушением закона о рекламе. Служба признала рекламу ненадлежащей и назначила АО "Альфа-банк" штраф в размере 500 000 рублей", - сообщило ведомство.

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