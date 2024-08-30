https://1prime.ru/20240830/svop-851222432.html
Банк России продал рекордный объем юаней по валютному свопу
Банк России продал рекордный объем юаней по валютному свопу - 30.08.2024, ПРАЙМ
Банк России продал рекордный объем юаней по валютному свопу
Банк России в четверг, 29 августа, продал в рамках валютного свопа 30 миллиардов юаней на 355,116 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей за всю... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T11:15+0300
2024-08-30T11:15+0300
2024-08-30T11:15+0300
банк россии
юань
валютный своп
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_32c1ad6183a290dcd488bba05864bdf6.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Банк России в четверг, 29 августа, продал в рамках валютного свопа 30 миллиардов юаней на 355,116 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей за всю историю и на 4,376 миллиарда юаней больше предыдущего рекорда, следует из материалов ЦБ. Предыдущий рекордный объем юаней в рамках этого инструмента с момента его запуска был продан 28 августа - 25,624 миллиарда на 302,193 миллиарда рублей. Банк России с 19 января прошлого года запустил сделки своп - продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и по второй части - на следующий рабочий день. Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере 10 миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать. Свопы проходят на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c1bf358e531edaa557f4465038f0229d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юань, валютный своп
Банк России, юань, валютный своп
Банк России продал рекордный объем юаней по валютному свопу
ЦБ продал рекордный объем юаней по валютному свопу, 30 млрд на 355 млрд руб
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Банк России в четверг, 29 августа, продал в рамках валютного свопа 30 миллиардов юаней на 355,116 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей за всю историю и на 4,376 миллиарда юаней больше предыдущего рекорда, следует из материалов ЦБ.
Предыдущий рекордный объем юаней в рамках этого инструмента с момента его запуска был продан 28 августа - 25,624 миллиарда на 302,193 миллиарда рублей.
Банк России с 19 января прошлого года запустил сделки своп - продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и по второй части - на следующий рабочий день.
Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере 10 миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать.
Свопы проходят на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.