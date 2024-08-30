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Банк России продал рекордный объем юаней по валютному свопу

Банк России продал рекордный объем юаней по валютному свопу - 30.08.2024, ПРАЙМ

Банк России продал рекордный объем юаней по валютному свопу

Банк России в четверг, 29 августа, продал в рамках валютного свопа 30 миллиардов юаней на 355,116 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей за всю... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T11:15+0300

2024-08-30T11:15+0300

2024-08-30T11:15+0300

банк россии

юань

валютный своп

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Банк России в четверг, 29 августа, продал в рамках валютного свопа 30 миллиардов юаней на 355,116 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей за всю историю и на 4,376 миллиарда юаней больше предыдущего рекорда, следует из материалов ЦБ. Предыдущий рекордный объем юаней в рамках этого инструмента с момента его запуска был продан 28 августа - 25,624 миллиарда на 302,193 миллиарда рублей. Банк России с 19 января прошлого года запустил сделки своп - продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и по второй части - на следующий рабочий день. Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере 10 миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать. Свопы проходят на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.

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юань, валютный своп