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Производителям табачной продукции назвали срок использования спецмарок - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Производителям табачной продукции назвали срок использования спецмарок
Производителям табачной продукции назвали срок использования спецмарок - 30.08.2024, ПРАЙМ
Производителям табачной продукции назвали срок использования спецмарок
Производители табачной продукции могут продолжать наносить специальные марки до тех пор, пока не будут израсходованы полученные ранее, но закончить это должны... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T21:48+0300
2024-08-30T21:49+0300
табачные изделия
минфин
маркировка
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Производители табачной продукции могут продолжать наносить специальные марки до тех пор, пока не будут израсходованы полученные ранее, но закончить это должны не позднее июля, объявил Минфин РФ. "С 1 сентября 2024 года Федеральным законом от 8 августа 2024 года №325-ФЗ отменяется обязательное требование о маркировке табачной продукции бумажными марками. Подписанными постановлениями предусматриваются переходные положения, связанные с такой отменой, при выдаче и использовании акцизных и специальных марок", - говорится в сообщении. "В частности, производители отечественной табачной продукции смогут продолжать наносить специальные марки до момента израсходования запасов марок, полученных ранее, но не позднее 1 июля 2025 года", - добавили в министерстве. В Минфине пояснили, что это позволит сократить издержки предприятиям, чьи материальные запасы потребительской упаковки не будут соответствовать установленным к такой упаковке требованиям без нанесенной специальной марки. Также устанавливается, что "специальные марки изготавливаются до 1 января 2025 года", отмечается в сообщении. В свою очередь Федеральная таможенная служба (ФТС) с 1 сентября текущего года должна прекратить прием и рассмотрение заявлений о выдаче акцизных марок для маркировки табачной продукции в порядке, предусмотренном постановлением №804, указывается в сообщении. "Кроме того, до 26 декабря 2025 года ФТС должна провести инвентаризацию остатков акцизных марок, заказанных импортерами табачной продукции и по ее итогам уничтожить их", - заключили в Минфине.
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табачные изделия, минфин, маркировка
табачные изделия, Минфин, маркировка
21:48 30.08.2024 (обновлено: 21:49 30.08.2024)
 
Производителям табачной продукции назвали срок использования спецмарок

Минфин: производители табачной продукции в России могут использовать спецмарки до июля

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПродажа сигарет в Омске
Продажа сигарет в Омске - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Производители табачной продукции могут продолжать наносить специальные марки до тех пор, пока не будут израсходованы полученные ранее, но закончить это должны не позднее июля, объявил Минфин РФ.
"С 1 сентября 2024 года Федеральным законом от 8 августа 2024 года №325-ФЗ отменяется обязательное требование о маркировке табачной продукции бумажными марками. Подписанными постановлениями предусматриваются переходные положения, связанные с такой отменой, при выдаче и использовании акцизных и специальных марок", - говорится в сообщении.
"В частности, производители отечественной табачной продукции смогут продолжать наносить специальные марки до момента израсходования запасов марок, полученных ранее, но не позднее 1 июля 2025 года", - добавили в министерстве.
В Минфине пояснили, что это позволит сократить издержки предприятиям, чьи материальные запасы потребительской упаковки не будут соответствовать установленным к такой упаковке требованиям без нанесенной специальной марки. Также устанавливается, что "специальные марки изготавливаются до 1 января 2025 года", отмечается в сообщении.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
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21:25
В свою очередь Федеральная таможенная служба (ФТС) с 1 сентября текущего года должна прекратить прием и рассмотрение заявлений о выдаче акцизных марок для маркировки табачной продукции в порядке, предусмотренном постановлением №804, указывается в сообщении.
"Кроме того, до 26 декабря 2025 года ФТС должна провести инвентаризацию остатков акцизных марок, заказанных импортерами табачной продукции и по ее итогам уничтожить их", - заключили в Минфине.
 
табачные изделияМинфинмаркировка
 
 
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