https://1prime.ru/20240830/terrorizm-851223587.html

В Совфеде назвали слова Борреля об ударах по России призывом к терроризму

В Совфеде назвали слова Борреля об ударах по России призывом к терроризму - 30.08.2024, ПРАЙМ

В Совфеде назвали слова Борреля об ударах по России призывом к терроризму

Высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля о возможности ударов европейским оружием по России могут быть квалифицированы как призыв к терроризму. Таким... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T12:01+0300

2024-08-30T12:01+0300

2024-08-30T12:01+0300

политика

россия

ес

жозеп боррель

https://cdnn.1prime.ru/img/83894/86/838948681_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41c984ec9c671a5c8223317c8568403b.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля о возможности ударов европейским оружием по России могут быть квалифицированы как призыв к терроризму. Таким мнением с РИА Новости поделился сенатор Сергей Перминов."Если про правовую квалификацию, то подобного рода заявления "тянут" лет на 15-20 заключения, так как это публичный призыв к осуществлению террористической деятельности", - отметил сенатор.По словам Перминова, современная дихотомия сознания европейской элиты давно превратилась в "новую шизофреническую нормальность".Ранее Жозеп Боррель заявил, что европейские страны не желают воевать с Россией, однако удары по ней европейским оружием можно допустить, так как это поддержит Украину.По мнению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, поставки оружия в Украину препятствуют урегулированию конфликта и непосредственно вовлекают НАТО в противостояние. Лавров также отметил, что США и НАТО обучают персонал Украины в разных странах, что только усугубляет конфликт.

https://1prime.ru/20240830/udary-851221041.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес, жозеп боррель