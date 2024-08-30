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В Совфеде назвали слова Борреля об ударах по России призывом к терроризму - 30.08.2024, ПРАЙМ
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В Совфеде назвали слова Борреля об ударах по России призывом к терроризму
В Совфеде назвали слова Борреля об ударах по России призывом к терроризму - 30.08.2024, ПРАЙМ
В Совфеде назвали слова Борреля об ударах по России призывом к терроризму
Высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля о возможности ударов европейским оружием по России могут быть квалифицированы как призыв к терроризму. Таким... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T12:01+0300
2024-08-30T12:01+0300
политика
россия
ес
жозеп боррель
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля о возможности ударов европейским оружием по России могут быть квалифицированы как призыв к терроризму. Таким мнением с РИА Новости поделился сенатор Сергей Перминов."Если про правовую квалификацию, то подобного рода заявления "тянут" лет на 15-20 заключения, так как это публичный призыв к осуществлению террористической деятельности", - отметил сенатор.По словам Перминова, современная дихотомия сознания европейской элиты давно превратилась в "новую шизофреническую нормальность".Ранее Жозеп Боррель заявил, что европейские страны не желают воевать с Россией, однако удары по ней европейским оружием можно допустить, так как это поддержит Украину.По мнению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, поставки оружия в Украину препятствуют урегулированию конфликта и непосредственно вовлекают НАТО в противостояние. Лавров также отметил, что США и НАТО обучают персонал Украины в разных странах, что только усугубляет конфликт.
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россия, ес, жозеп боррель
Политика, РОССИЯ, ЕС, Жозеп Боррель
12:01 30.08.2024
 
В Совфеде назвали слова Борреля об ударах по России призывом к терроризму

Перминов назвал слова об ударах европейским оружием по РФ призывом к терроризму

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовфед
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля о возможности ударов европейским оружием по России могут быть квалифицированы как призыв к терроризму. Таким мнением с РИА Новости поделился сенатор Сергей Перминов.
"Если про правовую квалификацию, то подобного рода заявления "тянут" лет на 15-20 заключения, так как это публичный призыв к осуществлению террористической деятельности", - отметил сенатор.
По словам Перминова, современная дихотомия сознания европейской элиты давно превратилась в "новую шизофреническую нормальность".
Ранее Жозеп Боррель заявил, что европейские страны не желают воевать с Россией, однако удары по ней европейским оружием можно допустить, так как это поддержит Украину.
По мнению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, поставки оружия в Украину препятствуют урегулированию конфликта и непосредственно вовлекают НАТО в противостояние. Лавров также отметил, что США и НАТО обучают персонал Украины в разных странах, что только усугубляет конфликт.
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Никто в ЕС не хочет находиться в состоянии войны с Россией, заявил Боррель
10:32
 
ПолитикаРОССИЯЕСЖозеп Боррель
 
 
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