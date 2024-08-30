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Посол России ожидает рост товарооборота с Азербайджаном по итогам 2024 года

Посол России ожидает рост товарооборота с Азербайджаном по итогам 2024 года - 30.08.2024, ПРАЙМ

Посол России ожидает рост товарооборота с Азербайджаном по итогам 2024 года

Товарооборот России и Азербайджана по итогам 2024 года может выйти на показатель в 4,5 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T10:25+0300

2024-08-30T10:25+0300

2024-08-30T10:26+0300

экономика

россия

азербайджан

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БАКУ, 30 авг - ПРАЙМ. Товарооборот России и Азербайджана по итогам 2024 года может выйти на показатель в 4,5 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов. "За последнюю "пятилетку" с 2019 по 2023 годы взаимный товарооборот между Россией и Азербайджаном увеличился почти вдвое, превысив по итогам истекшего года 4 миллиарда долларов. Если же посмотреть на статистику за январь-июль текущего года, то можно с уверенностью констатировать, что общий тренд на наращивание торгово-экономический связей сохраняется: товарооборот вырос еще на 5 процентов и достиг по итогам семи месяцев 2,573 миллиарда долларов. Надеемся по итогам года выйти на показатель в 4,5 миллиарда долларов, а может быть и выше. И это, конечно, не "потолок"", - сказал российский дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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