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Посол России ожидает рост товарооборота с Азербайджаном по итогам 2024 года - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Посол России ожидает рост товарооборота с Азербайджаном по итогам 2024 года
Посол России ожидает рост товарооборота с Азербайджаном по итогам 2024 года - 30.08.2024, ПРАЙМ
Посол России ожидает рост товарооборота с Азербайджаном по итогам 2024 года
Товарооборот России и Азербайджана по итогам 2024 года может выйти на показатель в 4,5 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T10:25+0300
2024-08-30T10:26+0300
экономика
россия
азербайджан
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БАКУ, 30 авг - ПРАЙМ. Товарооборот России и Азербайджана по итогам 2024 года может выйти на показатель в 4,5 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов. "За последнюю "пятилетку" с 2019 по 2023 годы взаимный товарооборот между Россией и Азербайджаном увеличился почти вдвое, превысив по итогам истекшего года 4 миллиарда долларов. Если же посмотреть на статистику за январь-июль текущего года, то можно с уверенностью констатировать, что общий тренд на наращивание торгово-экономический связей сохраняется: товарооборот вырос еще на 5 процентов и достиг по итогам семи месяцев 2,573 миллиарда долларов. Надеемся по итогам года выйти на показатель в 4,5 миллиарда долларов, а может быть и выше. И это, конечно, не "потолок"", - сказал российский дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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россия, азербайджан
Экономика, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН
10:25 30.08.2024 (обновлено: 10:26 30.08.2024)
 
Посол России ожидает рост товарооборота с Азербайджаном по итогам 2024 года

Евдокимов: товарооборот РФ и Азербайджана может достигнуть 4,5 млрд долларов

© fotolia.com / Lulla%флаг Азербайджана
%флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© fotolia.com / Lulla
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БАКУ, 30 авг - ПРАЙМ. Товарооборот России и Азербайджана по итогам 2024 года может выйти на показатель в 4,5 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов.
"За последнюю "пятилетку" с 2019 по 2023 годы взаимный товарооборот между Россией и Азербайджаном увеличился почти вдвое, превысив по итогам истекшего года 4 миллиарда долларов. Если же посмотреть на статистику за январь-июль текущего года, то можно с уверенностью констатировать, что общий тренд на наращивание торгово-экономический связей сохраняется: товарооборот вырос еще на 5 процентов и достиг по итогам семи месяцев 2,573 миллиарда долларов. Надеемся по итогам года выйти на показатель в 4,5 миллиарда долларов, а может быть и выше. И это, конечно, не "потолок"", - сказал российский дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯАЗЕРБАЙДЖАН
 
 
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