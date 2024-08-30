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Друг отказался вдруг: импортеры из КНР отказываются поставлять товары в РФ

Друг отказался вдруг: импортеры из КНР отказываются поставлять товары в РФ - 30.08.2024, ПРАЙМ

Друг отказался вдруг: импортеры из КНР отказываются поставлять товары в РФ

Китайские импортеры отказываются поставлять товары двойного назначения в Россию до подтверждения платежей (предоплаты), выяснило издание "Известия". | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T11:10+0300

2024-08-30T11:10+0300

2024-08-30T11:10+0300

экономика

россия

китай

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Китайские импортеры отказываются поставлять товары двойного назначения в Россию до подтверждения платежей (предоплаты), выяснило издание "Известия".Издание отметило, что новый пакет санкций против компаний из Китая и тщательные проверки платежей китайскими финансовыми организациями привели к проблемам с поставками электроники, промышленного оборудования и другой техники в Россию.Даже компании, не попавшие под санкции, столкнулись с трудностями прохождения платежей и отказом банков работать с ними. Китайские производители и поставщики опасаются отгружать товары без гарантированной оплаты, что в свою очередь ведет к возможному дефициту и подорожанию этих товаров на российском рынке.Наиболее заметные затруднения возникают с поставками оборудования для нефтегазовой отрасли, энергетики, машиностроения и строительной техники, заключили "Известия".

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китай

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