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Друг отказался вдруг: импортеры из КНР отказываются поставлять товары в РФ
Друг отказался вдруг: импортеры из КНР отказываются поставлять товары в РФ - 30.08.2024, ПРАЙМ
Друг отказался вдруг: импортеры из КНР отказываются поставлять товары в РФ
Китайские импортеры отказываются поставлять товары двойного назначения в Россию до подтверждения платежей (предоплаты), выяснило издание "Известия". | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T11:10+0300
2024-08-30T11:10+0300
2024-08-30T11:10+0300
экономика
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Китайские импортеры отказываются поставлять товары двойного назначения в Россию до подтверждения платежей (предоплаты), выяснило издание "Известия".Издание отметило, что новый пакет санкций против компаний из Китая и тщательные проверки платежей китайскими финансовыми организациями привели к проблемам с поставками электроники, промышленного оборудования и другой техники в Россию.Даже компании, не попавшие под санкции, столкнулись с трудностями прохождения платежей и отказом банков работать с ними. Китайские производители и поставщики опасаются отгружать товары без гарантированной оплаты, что в свою очередь ведет к возможному дефициту и подорожанию этих товаров на российском рынке.Наиболее заметные затруднения возникают с поставками оборудования для нефтегазовой отрасли, энергетики, машиностроения и строительной техники, заключили "Известия".
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Друг отказался вдруг: импортеры из КНР отказываются поставлять товары в РФ
"Известия": импортеры из КНР отказываются поставлять товары в РФ из-за платежей
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ.
Китайские импортеры отказываются поставлять товары двойного назначения в Россию до подтверждения платежей (предоплаты), выяснило
издание "Известия".
Издание отметило, что новый пакет санкций против компаний из Китая и тщательные проверки платежей китайскими финансовыми организациями привели к проблемам с поставками электроники, промышленного оборудования и другой техники в Россию.
Даже компании, не попавшие под санкции, столкнулись с трудностями прохождения платежей и отказом банков работать с ними. Китайские производители и поставщики опасаются отгружать товары без гарантированной оплаты, что в свою очередь ведет к возможному дефициту и подорожанию этих товаров на российском рынке.
Наиболее заметные затруднения возникают с поставками оборудования для нефтегазовой отрасли, энергетики, машиностроения и строительной техники, заключили "Известия".
"Бартер и третьи страны": Проблему с платежами РФ в Китай назвали решаемой