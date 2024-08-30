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Посол России оценил рост числа граждан, посетивших Азербайджан в этом году
Посол России оценил рост числа граждан, посетивших Азербайджан в этом году - 30.08.2024, ПРАЙМ
Посол России оценил рост числа граждан, посетивших Азербайджан в этом году
Число российских туристов, посетивших Азербайджан по итогам 2024 года может составить более одного миллиона, заявил в интервью РИА Новости посол Российской... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T10:44+0300
2024-08-30T10:44+0300
2024-08-30T10:45+0300
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БАКУ, 30 авг - ПРАЙМ. Число российских туристов, посетивших Азербайджан по итогам 2024 года может составить более одного миллиона, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов. "Нас определенно радует, что красоты и гостеприимство Азербайджана все больше приходятся по душе российским туристам, за которыми закрепилось почетное первое место среди всех иностранцев, посещающих Азербайджан. Текущие темпы роста турпотока позволяют прогнозировать, что число россиян, выбравших отдых в Азербайджане, превысит 1 млн человек по итогам текущего года. Отмечаем также и рост встречного потока туристов из Азербайджана в Россию. Ежедневно между разными городами наших стран выполняется порядка 20 авиарейсов. Привлекательным для путешественников может стать запуск круизных маршрутов по Волге и Каспию", - сказал российский дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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россия, азербайджан
Посол России оценил рост числа граждан, посетивших Азербайджан в этом году
Евдокимов: число россиян, посетивших Азербайджан в 2024 году, превысит 1 млн
БАКУ, 30 авг - ПРАЙМ. Число российских туристов, посетивших Азербайджан по итогам 2024 года может составить более одного миллиона, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов.
"Нас определенно радует, что красоты и гостеприимство Азербайджана все больше приходятся по душе российским туристам, за которыми закрепилось почетное первое место среди всех иностранцев, посещающих Азербайджан. Текущие темпы роста турпотока позволяют прогнозировать, что число россиян, выбравших отдых в Азербайджане, превысит 1 млн человек по итогам текущего года. Отмечаем также и рост встречного потока туристов из Азербайджана в Россию. Ежедневно между разными городами наших стран выполняется порядка 20 авиарейсов. Привлекательным для путешественников может стать запуск круизных маршрутов по Волге и Каспию", - сказал российский дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 11.00 мск.