https://1prime.ru/20240830/turist-851221500.html

Посол России оценил рост числа граждан, посетивших Азербайджан в этом году

Посол России оценил рост числа граждан, посетивших Азербайджан в этом году - 30.08.2024, ПРАЙМ

Посол России оценил рост числа граждан, посетивших Азербайджан в этом году

Число российских туристов, посетивших Азербайджан по итогам 2024 года может составить более одного миллиона, заявил в интервью РИА Новости посол Российской... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T10:44+0300

2024-08-30T10:44+0300

2024-08-30T10:45+0300

россия

азербайджан

https://cdnn.1prime.ru/img/76551/97/765519740_0:58:1501:902_1920x0_80_0_0_ed878c92af3c96d29043316c90ed33d8.jpg

БАКУ, 30 авг - ПРАЙМ. Число российских туристов, посетивших Азербайджан по итогам 2024 года может составить более одного миллиона, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов. "Нас определенно радует, что красоты и гостеприимство Азербайджана все больше приходятся по душе российским туристам, за которыми закрепилось почетное первое место среди всех иностранцев, посещающих Азербайджан. Текущие темпы роста турпотока позволяют прогнозировать, что число россиян, выбравших отдых в Азербайджане, превысит 1 млн человек по итогам текущего года. Отмечаем также и рост встречного потока туристов из Азербайджана в Россию. Ежедневно между разными городами наших стран выполняется порядка 20 авиарейсов. Привлекательным для путешественников может стать запуск круизных маршрутов по Волге и Каспию", - сказал российский дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

азербайджан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, азербайджан