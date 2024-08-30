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Глава Крыма рассказал о значительном росте турпотока в республике - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Глава Крыма рассказал о значительном росте турпотока в республике
Глава Крыма рассказал о значительном росте турпотока в республике - 30.08.2024, ПРАЙМ
Глава Крыма рассказал о значительном росте турпотока в республике
Более 4,5 миллиона человек приехали в отпуск в Крым с начала 2024 года. Это число на 20% превысило показатели прошлого года, рассказал глава республики Сергей... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T18:07+0300
2024-08-30T18:08+0300
крым
туризм
россия
турпоток
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - ПРАЙМ. Более 4,5 миллиона человек приехали в отпуск в Крым с начала 2024 года. Это число на 20% превысило показатели прошлого года, рассказал глава республики Сергей Аксенов. "За лето в республике отдохнуло более 3 миллионов 270 тысяч человек, что на 26% больше, чем в прошлом году", - поделился Аксенов в своем Telegram-канале. Он также уточнил, что с ростом туристом увеличилась загрузка отелей. В июне-августе она составила 60,7%, показатель на 23% превысил объемы прошлого года. Согласно данным, порядка 64,4% гостей прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24,5% – по железной дороге, 11,1% – через исторические регионы России. Самое большое число туристов побывало на Южном берегу – 54% от общего количества. Западное побережье выбрали 20,3%, восточное – 14,3%, Симферопольский и Бахчисарайский районы – 11,4%, отметил глава региона. В 2023 году Крымский полуостров принял 5,2 миллиона туристов. Согласно статистике, за последние 10 лет республику посетили 61 миллион туристов.
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крым, туризм, россия, турпоток
КРЫМ, Туризм, РОССИЯ, турпоток
18:07 30.08.2024 (обновлено: 18:08 30.08.2024)
 
Глава Крыма рассказал о значительном росте турпотока в республике

Аксенов: более 4,5 млн человек отдохнули в Крыму с начала года, турпоток вырос на 20%

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДостопримечательности Крыма
Достопримечательности Крыма - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - ПРАЙМ. Более 4,5 миллиона человек приехали в отпуск в Крым с начала 2024 года. Это число на 20% превысило показатели прошлого года, рассказал глава республики Сергей Аксенов.
"За лето в республике отдохнуло более 3 миллионов 270 тысяч человек, что на 26% больше, чем в прошлом году", - поделился Аксенов в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что с ростом туристом увеличилась загрузка отелей. В июне-августе она составила 60,7%, показатель на 23% превысил объемы прошлого года. Согласно данным, порядка 64,4% гостей прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24,5% – по железной дороге, 11,1% – через исторические регионы России. Самое большое число туристов побывало на Южном берегу – 54% от общего количества. Западное побережье выбрали 20,3%, восточное – 14,3%, Симферопольский и Бахчисарайский районы – 11,4%, отметил глава региона.
В 2023 году Крымский полуостров принял 5,2 миллиона туристов. Согласно статистике, за последние 10 лет республику посетили 61 миллион туристов.
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КРЫМТуризмРОССИЯтурпоток
 
 
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