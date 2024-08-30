https://1prime.ru/20240830/turpotok-851235569.html

Глава Крыма рассказал о значительном росте турпотока в республике

Глава Крыма рассказал о значительном росте турпотока в республике - 30.08.2024, ПРАЙМ

Глава Крыма рассказал о значительном росте турпотока в республике

Более 4,5 миллиона человек приехали в отпуск в Крым с начала 2024 года. Это число на 20% превысило показатели прошлого года, рассказал глава республики Сергей... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T18:07+0300

2024-08-30T18:07+0300

2024-08-30T18:08+0300

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туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - ПРАЙМ. Более 4,5 миллиона человек приехали в отпуск в Крым с начала 2024 года. Это число на 20% превысило показатели прошлого года, рассказал глава республики Сергей Аксенов. "За лето в республике отдохнуло более 3 миллионов 270 тысяч человек, что на 26% больше, чем в прошлом году", - поделился Аксенов в своем Telegram-канале. Он также уточнил, что с ростом туристом увеличилась загрузка отелей. В июне-августе она составила 60,7%, показатель на 23% превысил объемы прошлого года. Согласно данным, порядка 64,4% гостей прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24,5% – по железной дороге, 11,1% – через исторические регионы России. Самое большое число туристов побывало на Южном берегу – 54% от общего количества. Западное побережье выбрали 20,3%, восточное – 14,3%, Симферопольский и Бахчисарайский районы – 11,4%, отметил глава региона. В 2023 году Крымский полуостров принял 5,2 миллиона туристов. Согласно статистике, за последние 10 лет республику посетили 61 миллион туристов.

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крым, туризм, россия, турпоток