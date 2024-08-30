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Никто в ЕС не хочет находиться в состоянии войны с Россией, заявил Боррель
Никто в ЕС не хочет находиться в состоянии войны с Россией, заявил Боррель - 30.08.2024, ПРАЙМ
Никто в ЕС не хочет находиться в состоянии войны с Россией, заявил Боррель
Никто в Евросоюзе не желает находиться в состоянии войны с Россией, однако удары по ее территории европейским оружием необходимо разрешить. Таким мнением... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T10:32+0300
2024-08-30T10:32+0300
2024-08-30T10:32+0300
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Никто в Евросоюзе не желает находиться в состоянии войны с Россией, однако удары по ее территории европейским оружием необходимо разрешить. Таким мнением поделился глава евродипломатии Жозеп Боррель."Даже если мы рассматриваем возможность нанесения ударов по территории России, мы не находимся в состоянии войны с Россией, никто не хочет быть в состоянии войны с РФ. Мы просто поддерживаем Украину", - отметил он.По словам Борреля, необходимо понять положение Украины, которая не имеет достаточных сил для ответных ударов по России. Он также добавил, что европейские страны исчерпали свои военные запасы из-за поставок в Украину, но постепенно продолжают пополнять их.Ранее глава евродипломатии предложил снять ограничения на использование европейских вооружений для Украины. Однако после неформальной встречи глав МИД стран ЕС, Боррель заявил, что достичь единой позиции не удалось, и каждая страна будет действовать самостоятельно.
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ес, россия, жозеп боррель
Политика, ЕС, РОССИЯ, Жозеп Боррель
Никто в ЕС не хочет находиться в состоянии войны с Россией, заявил Боррель
Боррель: никто не хочет находиться в войне с РФ, но удары по ней надо разрешить
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Никто в Евросоюзе не желает находиться в состоянии войны с Россией, однако удары по ее территории европейским оружием необходимо разрешить. Таким мнением поделился глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Даже если мы рассматриваем возможность нанесения ударов по территории России, мы не находимся в состоянии войны с Россией, никто не хочет быть в состоянии войны с РФ. Мы просто поддерживаем Украину", - отметил он.
По словам Борреля, необходимо понять положение Украины, которая не имеет достаточных сил для ответных ударов по России. Он также добавил, что европейские страны исчерпали свои военные запасы из-за поставок в Украину, но постепенно продолжают пополнять их.
Ранее глава евродипломатии предложил снять ограничения на использование европейских вооружений для Украины. Однако после неформальной встречи глав МИД стран ЕС, Боррель заявил, что достичь единой позиции не удалось, и каждая страна будет действовать самостоятельно.
Боррель призвал ЕС полностью снять ограничения на удары ВСУ по России