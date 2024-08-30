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Юань разочаровал: в Китае началась массовая скупка долларов
Юань разочаровал: в Китае началась массовая скупка долларов - 30.08.2024, ПРАЙМ
Юань разочаровал: в Китае началась массовая скупка долларов
Китайские государственные банки начали в на этой неделе масштабную скупку долларов на местном валютном рынке. Таким образом они надеются замедлить стремительный | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T11:30+0300
2024-08-30T11:30+0300
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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Китайские государственные банки начали в на этой неделе масштабную скупку долларов на местном валютном рынке. Таким образом они надеются замедлить стремительный рост юаня по отношению к американской валюте, пишет Reuters со ссылкой на источники.К подобным действиям крупные банки страны прибегали и в прошлом году. Но на этой неделе юань укрепился до восьмимесячного максимума 7,0895 за доллар, пробив сопротивление графика на уровне 7,1 и сведя на нет потери за год, пишет издание.Его источники попросили сохранять анонимность, поскольку не уполномочены обсуждать со СМИ вопросы валютного рынка. Нередко крупные госбанки действуют на рынке от имени монетарных властей страны, но могут проводить операции и самостоятельно.Ранее агентство сообщало, что китайские власти проводят закулисную игру, стремясь не допустить резких скачков юаня, что могло бы всколыхнуть хрупкие финансовые рынки и нанести ущерб экспортерам.Рынки обращают внимание и на то, заставит ли резкий рост юаня экспортеров прибегнуть к конвертации накопленных долларов в юани. Речь идет о накоплениях на общую сумму около 500 миллиардов долларов.
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курс юаня, расчеты в юанях, доллар-юань
курс юаня, расчеты в юанях, доллар-юань
Юань разочаровал: в Китае началась массовая скупка долларов
Reuters: банки Китая скупают доллар, чтобы сдержать рост юаня
МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ.
Китайские государственные банки начали в на этой неделе масштабную скупку долларов на местном валютном рынке. Таким образом они надеются замедлить стремительный рост юаня по отношению к американской валюте, пишет Reuters
со ссылкой на источники.
К подобным действиям крупные банки страны прибегали и в прошлом году. Но на этой неделе юань укрепился до восьмимесячного максимума 7,0895 за доллар, пробив сопротивление графика на уровне 7,1 и сведя на нет потери за год, пишет издание.
Его источники попросили сохранять анонимность, поскольку не уполномочены обсуждать со СМИ вопросы валютного рынка. Нередко крупные госбанки действуют на рынке от имени монетарных властей страны, но могут проводить операции и самостоятельно.
Ранее агентство сообщало, что китайские власти проводят закулисную игру, стремясь не допустить резких скачков юаня, что могло бы всколыхнуть хрупкие финансовые рынки и нанести ущерб экспортерам.
Рынки обращают внимание и на то, заставит ли резкий рост юаня экспортеров прибегнуть к конвертации накопленных долларов в юани. Речь идет о накоплениях на общую сумму около 500 миллиардов долларов.
Юань начал торги 30 августа повышением