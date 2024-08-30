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В России резко снизилось производство вермутов - 30.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России резко снизилось производство вермутов
В России резко снизилось производство вермутов - 30.08.2024, ПРАЙМ
В России резко снизилось производство вермутов
Российское производство вермутов в первом полугодии снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,2 миллиона литров, сообщили РИА... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T05:45+0300
2024-08-30T05:48+0300
экономика
россия
алкоголь
производство
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российское производство вермутов в первом полугодии снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,2 миллиона литров, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Эксперты Роскачества подсчитали, что в 2023 году производство вермутов приросло к 2022 году примерно на 30% и преодолело планку в 6 миллионов литров. При этом в 2024 году в производстве вермутов наметился спад. Эксперты Роскачества подсчитали, что с января по июнь текущего года было выпущено 2,2 миллиона литров напитков с указанием категории "вермут", годом ранее в аналогичном периоде было выпущено 3,27 миллиона литров", - рассказали в Роскачестве. Большинство выпущенных напитков в первом полугодии пришлось на бренды "Сальваторе", "Лаветти", "Санто Стефано", "Чеароквонти". При этом в 2023 году рынок вермутов и ароматизированных напитков на виноградной основе в России вырос до рекордных 22 миллиона литров – это суммарный объем производства и импорта продукции. "По данным таможенной статистики, в 2022 году в Россию было импортировано 14,2 миллиона литров таких напитков, в 2023 году ввоз составил уже 15,6 миллиона литров. Стоит отметить, что росту не помешали даже санкции и рост курсов валюты – в 2021 году объем ввоза составлял 11,8 миллиона литров", - отметили в Роскачестве. По мнению директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководителя "Винного гида России" Олеси Латышевой, рост рынка в последние несколько лет связан с развитием коктейльной культуры, которую запустили винные бары и летние террасы, а потом подхватили ритейлеры - появилась мода на домашнее приготовление коктейлей. "Сейчас основной объем продаж приходится на белые полусладкие вермуты. Последние годы рос и объем потребления красного вермута как компонента популярных коктейлей. При этом три четверти объема продаж напитков с надписью "вермут" на этикетках приходится на импорт из Италии", - отметила Латышева.
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россия, алкоголь, производство
Экономика, РОССИЯ, алкоголь, производство
05:45 30.08.2024 (обновлено: 05:48 30.08.2024)
 
В России резко снизилось производство вермутов

Роскачество: производство вермутов в России в I полугодии снизилось на треть

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПроизводство водки "Пять озер" на заводе "Омсквинпром"
Производство водки Пять озер на заводе Омсквинпром - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российское производство вермутов в первом полугодии снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,2 миллиона литров, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Эксперты Роскачества подсчитали, что в 2023 году производство вермутов приросло к 2022 году примерно на 30% и преодолело планку в 6 миллионов литров. При этом в 2024 году в производстве вермутов наметился спад. Эксперты Роскачества подсчитали, что с января по июнь текущего года было выпущено 2,2 миллиона литров напитков с указанием категории "вермут", годом ранее в аналогичном периоде было выпущено 3,27 миллиона литров", - рассказали в Роскачестве.
Большинство выпущенных напитков в первом полугодии пришлось на бренды "Сальваторе", "Лаветти", "Санто Стефано", "Чеароквонти".
При этом в 2023 году рынок вермутов и ароматизированных напитков на виноградной основе в России вырос до рекордных 22 миллиона литров – это суммарный объем производства и импорта продукции.
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"По данным таможенной статистики, в 2022 году в Россию было импортировано 14,2 миллиона литров таких напитков, в 2023 году ввоз составил уже 15,6 миллиона литров. Стоит отметить, что росту не помешали даже санкции и рост курсов валюты – в 2021 году объем ввоза составлял 11,8 миллиона литров", - отметили в Роскачестве.
По мнению директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководителя "Винного гида России" Олеси Латышевой, рост рынка в последние несколько лет связан с развитием коктейльной культуры, которую запустили винные бары и летние террасы, а потом подхватили ритейлеры - появилась мода на домашнее приготовление коктейлей.
"Сейчас основной объем продаж приходится на белые полусладкие вермуты. Последние годы рос и объем потребления красного вермута как компонента популярных коктейлей. При этом три четверти объема продаж напитков с надписью "вермут" на этикетках приходится на импорт из Италии", - отметила Латышева.
 
ЭкономикаРОССИЯалкогольпроизводство
 
 
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