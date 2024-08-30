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В России могут ввести полный запрет на продажу вейпов - 30.08.2024, ПРАЙМ
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В России могут ввести полный запрет на продажу вейпов
В России могут ввести полный запрет на продажу вейпов - 30.08.2024, ПРАЙМ
В России могут ввести полный запрет на продажу вейпов
Госдума в осеннюю сессию может рассмотреть межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, сообщил РИА Новости один из авторов... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T05:19+0300
2024-08-30T05:21+0300
госдума
вейпы
запрет
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Госдума в осеннюю сессию может рассмотреть межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Ранее Минздрав предупредил о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. В ведомстве сообщили, что вейпы вызывают болезнь EVALI, симптомы которой похожи на COVID, это острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет. "Инициатива межфракционная, мы очень надеемся, что она будет рассмотрена уже осенью", - сказал Нилов. Депутат отметил, что обстоятельства подталкивают к необходимости запрещать вейпы, пока они еще очень сильно не углубились в повседневную жизнь. Законопроект был внесен в Госдуму в мае, среди его авторов депутаты фракций ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди". Изменения предлагается внести в закон об охране здоровья граждан.
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госдума, вейпы, запрет
Госдума, вейпы, запрет
05:19 30.08.2024 (обновлено: 05:21 30.08.2024)
 
В России могут ввести полный запрет на продажу вейпов

Госдума осенью может рассмотреть проект о полном запрете продажи вейпов

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанк%Участники на специализированной выставке vape-индустрии "Global vape - 2017"
%Участники на специализированной выставке vape-индустрии Global vape - 2017 - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Госдума в осеннюю сессию может рассмотреть межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Ранее Минздрав предупредил о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. В ведомстве сообщили, что вейпы вызывают болезнь EVALI, симптомы которой похожи на COVID, это острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет.
"Инициатива межфракционная, мы очень надеемся, что она будет рассмотрена уже осенью", - сказал Нилов.
Депутат отметил, что обстоятельства подталкивают к необходимости запрещать вейпы, пока они еще очень сильно не углубились в повседневную жизнь.
Спам рассылка и обзвон клиентов наугад, причем по мобильным телефонам
Госдума в сентябре обсудит запрет массовых спам-обзвонов
23 августа, 12:22
Законопроект был внесен в Госдуму в мае, среди его авторов депутаты фракций ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди". Изменения предлагается внести в закон об охране здоровья граждан.
 
Госдумавейпызапрет
 
 
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