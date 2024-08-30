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"Очень нуждаются". На Западе раскрыли план по развязыванию войны в Европе
"Очень нуждаются". На Западе раскрыли план по развязыванию войны в Европе - 30.08.2024, ПРАЙМ
"Очень нуждаются". На Западе раскрыли план по развязыванию войны в Европе
Соединенные Штаты и представители украинского правительства желают начать большую войну в Европе. Таким мнением в социальной сети Х поделился профессор... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T09:01+0300
2024-08-30T09:01+0300
2024-08-30T09:01+0300
политика
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запад
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и представители украинского правительства желают начать большую войну в Европе. Таким мнением в социальной сети Х поделился профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен."Демократам нужна более масштабная (европейская) война, чтобы поддержать собственную президентскую кампанию в США", - отметил эксперт.По словам профессора, глава киевского режима Владимир Зеленский действительно нуждается в ней, чтобы нивелировать коррумпированность собственной администрации. Ситуация уже меняется в пользу этого развития событий, поскольку обороноспособность украинской армии в Донбассе уже ослабла, заключил Малинен.Глава государства Владимир Путин отмечал, что Запад создает ось, аналогичную блоку нацистской Германии и Японии, и ведет гибридную войну против России, обеспечивая украинское правительство разведданными и вооружением.
https://1prime.ru/20240829/pvo-851214754.html
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украина, запад
"Очень нуждаются". На Западе раскрыли план по развязыванию войны в Европе
Малинен: США и Украина отчаянно нуждаются в развязывании большой войны в Европе
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты и представители украинского правительства желают начать большую войну в Европе. Таким мнением в социальной сети Х поделился
профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
"Демократам нужна более масштабная (европейская) война, чтобы поддержать собственную президентскую кампанию в США
", - отметил эксперт.
По словам профессора, глава киевского режима Владимир Зеленский действительно нуждается в ней, чтобы нивелировать коррумпированность собственной администрации. Ситуация уже меняется в пользу этого развития событий, поскольку обороноспособность украинской армии в Донбассе уже ослабла, заключил Малинен.
Глава государства Владимир Путин отмечал, что Запад создает ось, аналогичную блоку нацистской Германии и Японии, и ведет гибридную войну против России, обеспечивая украинское правительство разведданными и вооружением.
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