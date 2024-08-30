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"Во имя всего святого". В США сделали тревожное заявление о ядерной войне
"Во имя всего святого". В США сделали тревожное заявление о ядерной войне - 30.08.2024, ПРАЙМ
"Во имя всего святого". В США сделали тревожное заявление о ядерной войне
У Запада не осталось способов разрешить конфликт в Украине, кроме использования ядерного оружия. Об этом в рамках беседы на YouTube-канале Dialogue Works заявил | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T15:51+0300
2024-08-30T15:51+0300
2024-08-30T15:51+0300
политика
сша
ядерная война
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. У Запада не осталось способов разрешить конфликт в Украине, кроме использования ядерного оружия. Об этом в рамках беседы на YouTube-канале Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ."Я не думаю, что русские готовятся первыми применить ядерное оружие, несмотря на их заявления об изменении ядерной доктрины, просто потому, что, во имя всего святого, они и так побеждают", — отметил эксперт.Макговерн добавил, что Североатлантическому альянсу и главу киевского режима Владимиру Зеленскому приходится принимать унизительное отступление.Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российские власти уточняют доктрину применения ядерного оружия, но добавил, что Москва не будет использовать его, если не будет угрозы самому существованию страны. Он также назвал опасными спекуляции о вероятности ядерной войны, которые появляются среди политиков в США и Европе.
https://1prime.ru/20240829/voyna-851208074.html
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сша, ядерная война
Политика, США, ядерная война
"Во имя всего святого". В США сделали тревожное заявление о ядерной войне
Макговерн: Запад от отчаяния может применить ядерное оружие на Украине
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ.
У Запада не осталось способов разрешить конфликт в Украине, кроме использования ядерного оружия. Об этом в рамках беседы на YouTube-канале Dialogue Works заявил
бывший аналитик ЦРУ.
"Я не думаю, что русские готовятся первыми применить ядерное оружие, несмотря на их заявления об изменении ядерной доктрины, просто потому, что, во имя всего святого, они и так побеждают", — отметил эксперт.
Макговерн добавил, что Североатлантическому альянсу и главу киевского режима Владимиру Зеленскому приходится принимать унизительное отступление.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российские власти уточняют доктрину применения ядерного оружия, но добавил, что Москва не будет использовать его, если не будет угрозы самому существованию страны. Он также назвал опасными спекуляции о вероятности ядерной войны, которые появляются среди политиков в США и Европе.
Украина провоцирует Россию на ядерную войну — так велят США